Messi bị kiện

Siêu sao Lionel Messi cùng Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đang đứng trước rắc rối pháp lý nghiêm trọng khi công ty tổ chức sự kiện VID đệ đơn kiện liên quan đến việc vắng mặt của anh trong trận giao hữu hồi tháng 10/2025.

Theo đơn khiếu nại từ VID — một doanh nghiệp có trụ sở tại Miami chuyên tổ chức các sự kiện thể thao và âm nhạc đơn vị này đã chi trả khoảng 7 triệu USD để sở hữu quyền tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Argentina với Venezuela (ngày 10/10) và Puerto Rico (ngày 14/10). Một trong những điều khoản then chốt của hợp đồng là Lionel Messi phải ra sân thi đấu tối thiểu 30 phút trong mỗi trận, trừ trường hợp gặp chấn thương xác thực.

Tranh cãi nổ ra khi Messi hoàn toàn vắng bóng trong danh sách thi đấu ở trận gặp Venezuela tại sân vận động Hard Rock. Thay vì ra sân, người hâm mộ lại thấy siêu sao này xuất hiện trên khán đài cùng gia đình trong khu vực VIP.

Messi vắng mặt ở trận giao hữu (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, chỉ 24 giờ sau đó, Messi bất ngờ tái hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami tại giải MLS. Anh không chỉ thi đấu mà còn ghi hai bàn thắng và đóng góp một kiến tạo, giúp đội nhà hạ gục Atlanta United với tỷ số 4-0. Đến trận giao hữu thứ hai gặp Puerto Rico, Messi lại thi đấu trọn vẹn 90 phút. Chính sự "hồi phục thần tốc" này đã khiến phía VID đặt dấu hỏi lớn về lý do thể lực mà AFA đưa ra trước đó để giải thích cho sự vắng mặt của anh trong trận đầu tiên.

Phía nguyên đơn cho biết họ không chỉ mất đi sức hút thương mại khi thiếu vắng Messi mà còn phải gánh chịu nhiều chi phí phát sinh. VID cáo buộc đã phải chi trả toàn bộ chi phí hậu cần cho khu vực VIP dành riêng cho gia đình Messi. Ngoài ra, việc thay đổi địa điểm thi đấu từ Chicago sang Fort Lauderdale theo yêu cầu của phía Argentina cũng khiến đơn vị này thiệt hại thêm hơn 1 triệu USD.

Được biết, phía AFA từng đưa ra lời hứa sẽ "bù đắp" bằng một trận giao hữu khác tại thị trường Trung Quốc để xoa dịu đối tác, nhưng kế hoạch này đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Hiện tại, phía Messi và Liên đoàn bóng đá Argentina vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc từ phía công ty này.