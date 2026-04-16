Vụ sân pickleball lớn nhất Hà Nội bị tháo dỡ: Chủ sân lên tiếng, người chơi được hoàn cọc không nay đã rõ

Mới đây, cụm 22 sân pickleball tại khu vực Quang Liệt (Hà Nội) đã phải tháo dỡ. Tổ hợp này có quy mô hiện đại, được đầu tư với chi phí lớn, từng thu hút đông đảo người chơi.

Đến ngày 16/4, phía chủ sân Sportbase Arena đã chính thức lên tiếng trên fanpage. Theo nội dung thông báo, đơn vị này cho biết sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã đồng hành trong thời gian qua.

“Sportbase Arena trân trọng thông báo dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã luôn quan tâm, tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Hiện tại, sân đang nỗ lực rà soát, sắp xếp danh sách khách hàng đã đặt lịch cố định và lịch lẻ, đồng thời tiến hành hoàn tiền theo quy định.

Kính mong Quý khách thông cảm và cho chúng tôi thêm thời gian để cân đối, xử lý các vấn đề liên quan. Đội ngũ Sportbase Arena sẽ chủ động liên hệ lại với khách hàng trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách”, toàn bộ bài đăng từ fanpage của sân pickleball này.

Trước đó việc sân đột ngột dừng hoạt động khiến không ít người lo ngại nguy cơ mất tiền cọc, trong bối cảnh chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào từ phía đơn vị vận hành.

Trên các hội nhóm pickleball, hàng loạt bài đăng liên tục xuất hiện, xoay quanh việc tìm kiếm thông tin và cách liên hệ với chủ sân. Không ít người chơi thừa nhận họ “đứng ngồi không yên” khi khoản tiền đã thanh toán trước chưa rõ sẽ được xử lý ra sao.

Thông báo trên từ chủ sân phần nào giúp trấn an tâm lý người chơi sau thời gian ngắn hoang mang. Tuy nhiên, vụ việc vẫn được xem là một “cú sốc” đối với cộng đồng pickleball Hà Nội, trong bối cảnh phong trào đang phát triển mạnh.