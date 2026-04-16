Cựu thủ môn Arsenal qua đời bi thảm sau khi xe hơi bị tàu hỏa đâm trúng

Theo thông báo từ cảnh sát địa phương, vụ tai nạn của cựu thủ môn của Arsenal, Alexander Manninger xảy ra tại một đường ngang đường sắt không có rào chắn thuộc tuyến Salzburg, đoạn qua Nussdorf am Haunsberg. Sự ra đi đột ngột của Manninger ở tuổi 48 là một cú sốc lớn đối với gia đình, bạn bè và những người hâm mộ đã từng dõi theo sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Alexander Manninger sinh năm 1977 và gia nhập Arsenal vào năm 1997, ngay trước sinh nhật tuổi 20. Dù ban đầu chỉ là phương án dự bị cho David Seaman, nhưng lịch sử đã chọn Manninger trở thành người hùng. Mùa giải 1997/98 huyền thoại, khi Seaman dính chấn thương, Manninger đã thay thế xuất sắc với kỷ lục 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại Premier League. Màn trình diễn rực sáng của anh trong chiến thắng 1-0 trước Man Utd ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" đã giúp Arsenal lật ngược thế cờ để lên ngôi vô địch.

Alex Manninger đã qua đời ở tuổi 48. (Nguồn: News Group Newspapers Ltd) Alex Manninger đã qua đời ở tuổi 48. (Nguồn: News Group Newspapers Ltd)

Alexander Manninger là cựu thủ môn nổi tiếng của Arsenal

Dù chỉ thi đấu 7 trận (không đủ 10 trận theo quy định lúc bấy giờ), nhưng nhờ đóng góp quá lớn, ban tổ chức đã đưa ra một ngoại lệ hiếm hoi để trao huy chương vô địch cho anh.

Sau khi rời London vào năm 2002, Manninger đã chinh chiến khắp châu Âu. Tại Ý, anh dành hơn một thập kỷ khoác áo nhiều CLB tên tuổi như Fiorentina, Torino và đặc biệt là Juventus - nơi anh cùng "Bà đầm già" giành chức vô địch Serie A. Năm 2017, Manninger chính thức treo găng trong màu áo Liverpool, khép lại hành trình 20 năm quần đùi áo số đầy tự hào.

Điều ít ai biết là sau khi rời xa sân cỏ, Manninger không chọn con đường huấn luyện mà quay lại với nghề thợ mộc. Anh tự mở một doanh nghiệp riêng chuyên cải tạo nhà cửa tại Áo, tận hưởng cuộc sống lao động bình dị cho đến khi tai nạn nghiệt ngã xảy ra.

Ngay sau khi tin buồn được công bố, các đội bóng cũ và người hâm mộ đã gửi những lời tri ân sâu sắc. CLB RB Salzburg viết: "Chúng tôi tiếc thương Alexander Manninger. Tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè anh. Hãy yên nghỉ!".

Trên mạng xã hội, các fan Arsenal không khỏi bồi hồi: "Thật đau lòng. Anh ấy là một thủ môn tuyệt vời và là nhân tố then chốt giúp chúng tôi vô địch mùa 97/98. Những pha cứu thua trong trận gặp West Ham hay Man Utd sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của chúng tôi".

Vụ tai nạn tại đường ngang không rào chắn một lần nữa là lời cảnh báo đau xót về an toàn giao thông. Alexander Manninger ra đi, nhưng hình ảnh chàng thủ môn tóc vàng với những pha bay người xuất thần sẽ luôn sống mãi trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.