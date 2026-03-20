Bi kịch tuổi 20 và "vết sẹo" chưa bao giờ lành trong tim Ronaldo

Nhân ngày của cha, tiền đạo Ronaldo đã chia sẻ một thông điệp đầy xúc động, khiến hàng triệu người hâm mộ không khỏi xót xa. Trên trang cá nhân, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng đã đăng tải bức ảnh hiếm hoi thời thơ ấu bên cạnh cha mình, ông José Dinis Aveiro. Trong bức hình cũ nhuốm màu thời gian, Ronaldo nở nụ cười hồn nhiên bên người đàn ông đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình huyền thoại của anh.

Ông José Dinis Aveiro qua đời vào năm 2005 ở tuổi 52 do chứng suy gan hệ quả từ việc lạm dụng rượu. Khi đó, Ronaldo chỉ mới là một chàng trai 20 tuổi đang nỗ lực khẳng định mình tại Manchester United. Sự ra đi đột ngột của cha là một cú sốc tâm lý cực lớn, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng siêu sao sinh năm 1985.

Ronaldo nhớ về cha (Ảnh: FBNV)

Đối với Ronaldo, vinh quang sẽ trọn vẹn hơn nếu có sự chứng kiến của cha. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn trước đây, tiền đạo này từng nghẹn ngào chia sẻ rằng điều khiến anh đau đớn nhất không phải là những thất bại trên sân cỏ, mà là việc cha anh đã không kịp nhìn thấy con trai mình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

"Cha tôi chưa bao giờ được thấy tôi nhận những giải thưởng cao quý, chưa từng thấy tôi nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League hay chứng kiến tôi trở thành người như ngày hôm nay," Ronaldo từng thổ lộ trong những giọt nước mắt.

Dù ông Dinis không thể đồng hành cùng con trai trong những năm tháng rực rỡ nhất, nhưng chính cuộc đời đầy thăng trầm của ông đã trở thành bài học đắt giá cho Ronaldo. Chứng kiến những tác hại của rượu đối với sức khỏe của cha, Ronaldo đã chọn lối sống kỷ luật thép, nói không với chất kích thích để duy trì phong độ đỉnh cao ở độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ.

Giờ đây, khi đã là cha của 5 đứa trẻ, Ronaldo không chỉ đóng vai trò là một người hùng trên sân cỏ mà còn là một người cha mẫu mực, luôn nỗ lực bù đắp và tạo dựng một tổ ấm hạnh phúc, điều mà anh luôn ước rằng cha mình có thể hiện diện để sẻ chia.