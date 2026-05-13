Dàn VĐV Việt Nam gây sốt PPA Kualar Lumper 13/5: Vinh Hiển và bạn gái vào vòng 16, Hùng Anh đối đầu thần đồng Tama Shimabukuro

Ngày thi đấu đầu tiên (13/5) của chặng PPA Tour Asia tại Kuala Lumpur đã diễn ra với những kịch bản bất ngờ đến từ những tay vợt Việt Nam. Ở nội dung đôi nam nữ (Mixed Doubles), cặp đôi Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần đã có màn trình diễn ấn tượng tại vòng 32 để chính thức ghi tên mình vào vòng kế tiếp.

Sự phối hợp ăn ý giữa kỹ thuật bền bỉ của Vinh Hiển và sự nhanh nhẹn của Sophia đã giúp họ vượt qua áp lực của vòng đấu loại. Tuy nhiên, một đại diện khác của Việt Nam là cặp Ken Tâm - Minh Quân đã không thể tạo nên bất ngờ và đành dừng bước đầy đáng tiếc. Dẫu vậy, hành trình của Minh Quân vẫn chưa kết thúc khi vào ngày mai, anh sẽ cùng Vinh Hiển bước vào cuộc chiến ở nội dung Đôi nam - nơi cặp đôi này đang nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Vinh Hiển và bạn gái - Sophia Huỳnh Trần vào vòng 16 tại PPA Kuala Lumper

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay chính là trận đấu của Hoàng Samurai và Đạt Trố. Sự kịch tính nổ ra ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu khi đối thủ bất ngờ khiếu nại về vợt thi đấu nhằm gây áp lực tâm lý. Tuy nhiên, sau khi ban trọng tài kiểm tra kỹ lưỡng, không những khiếu nại bị bác bỏ mà đội bạn còn phải nhận một thẻ xanh cảnh cáo vì hành vi gây rối. Không để sự cố làm xao nhãng, bộ đôi "hai chú cháu" đã thể hiện bản lĩnh kiên cường. Dù để thua sát nút 10-12 trong set đầu, họ đã lội ngược dòng mạnh mẽ với hai set thắng liên tiếp cùng tỉ số 11-6, qua đó giành vé vào vòng 16 đội mạnh nhất.

Hoàng Samurai bị đối thủ "kiện" vì vợt thi đấu, nhưng kết quả sau khi BTC kiểm tra, đối thủ bị nhận thẻ xanh vì khiếu nại sai

Đạt Trố và Hoàng Samurai vào vòng 16 nội dung đôi nam

Tại nội dung đơn nam, tay vợt trẻ Hùng Anh cũng đã có một ngày thi đấu rực sáng. Đối đầu với Jace Morris - một đối thủ khó chịu đến từ Mỹ, Hùng Anh đã chơi một trận đấu cực kỳ thông minh để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Thắng lợi này không chỉ giúp anh đi tiếp mà còn là lời khẳng định về sự tiến bộ của các tay vợt trẻ Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ đến ở vòng 16, khi Hùng Anh sẽ phải chạm trán với hạt giống hàng đầu và là ngôi sao đang lên - Tama Shimabukuro.

Với những kết quả đạt được trong ngày 13/5, các VĐV Việt Nam đang có khởi đầu khá thuận lợi tại Malaysia. Những trận đấu tiếp theo tại vòng 16 hứa hẹn sẽ còn bùng nổ và khốc liệt hơn nữa khi các hạt giống hàng đầu bắt đầu xuất trận