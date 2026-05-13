Từng sát hại bạn gái gây rúng động thế giới, Bruno Fernandes bị bắt trở lại sau khi trốn đi đá bóng

Theo thông tin mới nhất, Bruno Fernandes de Souza (41 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ tại Sao Pedro da Aldeia và chuyển đến nhà tù Frederico Marques ở Rio de Janeiro. Nguyên nhân dẫn đến việc bị tống giam trở lại là do cựu thủ thành này đã tự ý rời khỏi khu vực quản thúc để đi thi đấu bóng đá.

Cụ thể, vào tháng 2/2026, dù đang trong diện tự do có điều kiện, Bruno vẫn lén lút di chuyển đến miền Bắc Brazil để khoác áo câu lạc bộ Vasco-AC tham dự giải Copa do Brasil. Hành động này bị coi là vi phạm trực tiếp lệnh quản chế của tòa án. Sau hai tháng lẩn trốn lệnh bắt giữ, Bruno đã không thể thoát khỏi sự truy quét của lực lượng chức năng.

Trước khi trở thành tội phạm, Bruno từng là ngôi sao sáng giá của bóng đá Brazil, là thủ quân của CLB danh tiếng Flamengo và từng lọt vào tầm ngắm của "gã khổng lồ" AC Milan. Tuy nhiên, sự nghiệp đỉnh cao đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 2010 khi anh ta nhúng tay vào một vụ án mạng rùng rợn.

Bruno Fernandes de Souza đã bị bắt trở lại nhà tù với tội ác man rợ (Ảnh: AFP – Getty)

Năm 2013, Bruno bị kết án 22 năm tù với các tội danh giết người, bắt cóc và phi tang thi thể. Nạn nhân là Eliza Samudio, bạn gái cũ của anh ta. Do mâu thuẫn về tiền cấp dưỡng cho con chung, Bruno đã cùng đồng bọn sát hại cô gái tội nghiệp. Đáng sợ hơn, cơ quan điều tra xác định hung thủ đã phi tang xác nạn nhân bằng cách cho đàn chó Rottweiler ăn thịt nhằm xóa dấu vết. Cho đến nay, thi thể của Eliza vẫn chưa bao giờ được tìm thấy hoàn vẹn.

Dù được hưởng quy chế tự do có điều kiện từ năm 2023 sau nhiều lần ra tù vào tội, nhưng với việc tự ý phá vỡ quy định để đi đá bóng, Bruno một lần nữa phải đối mặt với cảnh cơm tù và sự lên án gay gắt từ dư luận.