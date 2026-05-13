Kỳ thủ top 1 Việt Nam lên tiếng, nói lời chua chát khi không được dự giải thế giới

TOP 1 VIỆT NAM NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC DỰ GIẢI VÌ KHÔNG ĐĂNG KÝ KỊP

"Đây là điều châm biếm nhất trong suốt 20 năm khoác áo đội tuyển của mình", kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã lên tiếng vào trưa nay (13/5) để làm rõ về lùm xùm gây rúng động làng cờ vua Việt Nam.

Trước đó, cô và kỳ thủ Lương Phương Hạnh đã không được góp mặt trong danh sách dự giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad 2026, với lý do được phía Liên đoàn cơ Việt Nam đưa ra là… đăng ký muộn ở nhóm Zalo.

Để hiểu rõ, cần biết rằng Olympiad là Đại hội lớn nhất hành tinh bộ môn Cờ vua thể thức đồng đội, được tổ chức 2 năm/lần. Năm nay, giải đấu diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 10/09 đến 18/09/2026. Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE) ra hạn có các đội tuyển muốn tham dự là 4 tháng trước giải. Với danh sách chi tiết của các đội tuyển, hạn đăng ký là 2 tháng trước giải.

Thảo Nguyên hiện là nữ VĐV có hệ số elo top 1 Việt Nam.

Câu chuyện được Thảo Nguyên trình bày lại với các mốc thời gian như sau:

“15h42 thứ Bảy (09/05): Lãnh đạo bộ môn thông báo (1) trong group HLV về việc VĐV tham gia Olympiad theo hình thức tự túc kinh phí vé máy bay. Hạn đăng ký: 10/05 (tổng thời gian cho VĐV chưa đầy 33 tiếng). Sau đó, đến 15h56, Phó TTK Liên đoàn (kiêm lãnh đội Hà Nội) tạo 1 nhóm riêng cho các VĐV và chuyển tiếp thông báo (1) qua đó. Một số VĐV đã đăng ký ở group VĐV.

09h18 Chủ Nhật (10/05): Phó TTK Liên đoàn thêm thông báo (2), với hạn chót đăng ký là 17h cùng ngày. Thay đổi yêu cầu: Phải thông qua HLV đăng ký trong group HLV (nơi không phải VĐV nào cũng có mặt), VĐV tự đăng ký ở group VĐV thì không có giá trị.

19h00 Chủ Nhật (10/05): Mình có được nguồn hỗ trợ kinh phí và lập tức liên lạc với HLV.

20h13 Chủ Nhật (10/05): HLV đăng ký vào group theo quy định nhưng nhận câu trả lời: ĐÃ TRỄ”.

Phương Hạnh (ảnh) và Thảo Nguyên cùng thuộc đơn vị Cần Thơ. Cả hai đang là nhân vật chính của vụ ồn ào liên quan đến Liên đoàn cờ Việt Nam.

Trước diễn biến mình gặp phải, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đặt ra những dấu hỏi lớn về tính chuyên nghiệp của việc đăng ký này. Cô chất vấn:

“Về ngân sách và xã hội hóa: Tại sao một đại hội quan trọng như Olympiad lại không nằm trong ngân sách chi trả? Nếu phải tự túc, tại sao không có sự kêu gọi tài trợ sớm để VĐV chuẩn bị, vì một số nhà tài trợ chỉ biết tin vào "phút 89" (ngày 10/05)?

Về quy trình và thời gian: Việc tuyển chọn VĐV đi đại hội thế giới bằng một group chat, ra hạn định trong vòng 26-33 giờ vào đúng hai ngày nghỉ cuối tuần (Thứ 7 - CN) mà không có thông báo thăm dò trước đó có đúng quy trình? VĐV và HLV có nghĩa vụ phải trực điện thoại 24/7 vào ngày nghỉ để xử lý các chỉ đạo tức thời hay không? Nếu không theo kịp tin tức trong vài tiếng đồng hồ ngày Chủ Nhật thì bị coi là lỗi của họ?

Nếu trong danh sách bạn bè của Nguyên và những ai đọc được bài viết này có am hiểu hoặc rành về các quy định/văn bản chính thức trong việc tuyển chọn VĐV quốc gia, rất hy vọng mọi người có thể góp ý hoặc chỉ bảo thêm để mình được rõ hơn.

Về tính nhất quán của thông báo: Thông báo (2) với hạn chót 17h chỉ xuất hiện trong group VĐV, còn trong group HLV (nơi chấp nhận việc đăng ký) chỉ tồn tại thông báo (1) với thời hạn chung là 10/05. Vậy giá trị pháp lý của các thông báo này nằm ở đâu?

Về sự vội vã khó hiểu: Tại sao lại ra thời hạn đăng ký vào ngày 10/05, trong khi theo điều lệ giải, đây chưa phải hạn chót để gửi danh sách thành viên cụ thể? Ngoài ra, nếu đã có hạn là 10/5, tại sao đến tận 4h chiều 09/05 mới bắt đầu hỏi ý kiến VĐV về một khoản kinh phí tự túc không hề nhỏ?”.

Phương Hạnh và Thảo Nguyên liệu có còn cơ hội dự Olympiad 2026?

Kết lại, Thảo Nguyên bày tỏ chua chát: “Chiếu theo quy trình đã thực hiện, để được tuyển chọn cho Olympiad năm nay, ngoài năng lực, mình còn cần:

Phải được mời vào đúng "group chat" và cầm điện thoại suốt 24/7 để nhận thông báo vào ngày nghỉ. Phải liên hệ được HLV liên tục và đảm bảo HLV đăng ký đúng giờ cho mình ở một group khác mà mình không được duyệt vào từ đầu. Phải tự lo được một nguồn kinh phí không hề nhỏ chỉ trong vòng 1 ngày (lại còn là ngày Chủ Nhật).

Nếu thiếu những "kỹ năng" trên, dù là Top 1 hay đương kim vô địch, đều bị loại.

Việc tạo cơ hội cho các kỳ thủ trẻ là một hướng đi bình thường và tốt cho tương lai. Tuy nhiên, việc bị từ chối với lý do "trễ 3 tiếng" cho một thời hạn từ trên trời rơi xuống là điều châm biếm nhất trong suốt 20 năm khoác áo đội tuyển của mình.

Hy vọng rằng sau câu chuyện này, việc tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu quốc tế sẽ được thực hiện minh bạch, chuyên nghiệp và tôn trọng sức lao động của kỳ thủ hơn.

Xin chân thành cảm ơn những người yêu cờ đã luôn đồng hành và ủng hộ. Mong chúng ta sẽ có một nền cờ vua nước nhà trong sạch và lớn mạnh!”.

Tuyển cờ vua Việt Nam dự kiến dự Olympiad 2026 mà không có Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh ở đội nam và Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh ở đội nữ.

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN NÓI GÌ?

Xét về thành tích Thảo Nguyên hiện là kỳ thủ số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) với elo 2.348 cũng là đương kim vô địch cờ nhanh, chớp quốc gia, huy chương vàng SEA Games 2025. Trong khi đó, Lương Phương Hạnh là đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia, elo top 3 nữ Việt Nam.

Việc 2 VĐV hàng đầu này không được tham dự Olympiad 2026 đang khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Thắng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam, đồng thời là phụ trách bộ môn Cờ của Cục TDTT Việt Nam nói trên Thể thao & Văn hóa vào tối qua (12/5):

"Thông tin đăng ký là công khai, hầu hết các đơn vị đều nắm được và chúng tôi lựa chọn theo phản hồi. Đây là bước đầu tiên trong việc nắm bắt nguyện vọng tham dự Olympiad của các kỳ thủ, rồi sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo như gửi văn bản đến đơn vị chủ quản và phối hợp để làm thủ tục cử VĐV đi thi đấu. Không có chuyện ưu tiên cho người này hay người kia, mà cần theo đúng hạn đăng ký".

Ở đội nam, Lê Quang Liêm không tham dự vì đội tuyển không có đủ các các nhân mà anh đánh giá là tốt nhất.

CÂU CHUYỆN CỦA LÊ QUANG LIÊM

Trong khi đó ở đội tuyển nam, kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Lê Quang Liêm cũng đã xác nhận, anh rất muốn cống hiến và mang về danh hiệu cho Tổ quốc. Tuy nhiên, đây là giải đồng đội, mà nhìn vào danh sách Liên đoàn đưa ra hoàn toàn vắng các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh. Với một danh sách toàn các kỳ thủ trẻ, gần như không có cơ hội cạnh tranh thứ hạng, nên Quang Liêm đành không tham dự.

“Vào tháng 3/2026, trong quá trình trao đổi qua email với lãnh đạo Liên đoàn Cờ Việt Nam, tôi đã khẳng định sẽ thu xếp thời gian để thi đấu nếu Liên đoàn tập hợp được đội hình mạnh nhất, bao gồm những đồng đội như Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh.

Ở một giải đấu đồng đội như Olympiad, tôi cho rằng khả năng cạnh tranh phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể của cả đội. Tôi nhận được trả lời gần đây từ Liên đoàn rằng việc tập hợp đội hình như vậy là không khả thi.

Việc tham dự hay không tham dự Olympiad là quyết định thuộc về Liên đoàn Cờ Việt Nam. Theo tôi hiểu, trong trường hợp không thể tập hợp đầy đủ các kỳ thủ hàng đầu, Liên đoàn vẫn hoàn toàn có thể cân nhắc cử các kỳ thủ trẻ tham dự để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Dù với phương án nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của Liên đoàn.

Tóm lại, cho đến thời điểm hiện tại, việc tôi không thi đấu Olympiad 2026 không xuất phát từ khó khăn về lịch trình cá nhân như một số thông tin đã đề cập. Dù không thi đấu, tôi vẫn luôn ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cờ vua Việt Nam”, Lê Quang Liêm nhấn mạnh.

Liên đoàn Cờ Việt Nam đã công bố nhân sự đội tuyển Việt Nam dự Olympiad cờ Vua gồm 5 kỳ thủ nam (Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh) và 5 kỳ thủ nữ (Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh Nguyễn Bình Vy).