CEO PPA và bố Quang Dương đối đầu cực căng: "Mở cơ hội thứ 2 cho Quang Dương, nhưng không có chỗ cho người cha!"

Tập 2 và 3 của series "Partners" không chỉ là một lát cắt về sự nghiệp của ngôi sao pickleball Quang Dương, mà còn biến thành một "cuộc chiến" ngôn từ nảy lửa giữa một bên là hệ thống chuyên nghiệp Mỹ và một bên là tầm nhìn mang tính gia đình trị.

Phim tài liệu Partners xoáy sâu câu chuyện mâu thuẫn của Quang Dương với BTC PPA

Triết lý "sinh tồn" và sự hiện diện gây tranh cãi

Phim dành thời lượng đáng kể để phác họa sức ảnh hưởng của ông Đức Dương - người cha và cũng là người dẫn dắt Quang Dương từ những ngày đầu. Với triết lý "huấn luyện để sinh tồn", ông áp kỷ luật thép lên con trai qua những bài tập khắc nghiệt. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của PPA, sự bảo bọc này đã vượt quá ranh giới hỗ trợ thông thường. Họ dùng thuật ngữ "quản lý siêu vi mô" để mô tả việc ông Đức Dương chi phối mọi khía cạnh, thậm chí lấn át cả vai trò của vận động viên trước truyền thông.

Đáng chú ý, tay vợt kỳ cựu Zane Navratil đã đưa ra một khẳng định đanh thép trong tập phim: "Quang Dương có được vị thế như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào bệ phóng từ PPA". Nhận định này như một đòn giáng mạnh vào quan điểm cho rằng tài năng thiên bẩm và sự huấn luyện gia đình là yếu tố duy nhất làm nên thành công.

Quang Dương xuất hiện trong bộ phim như 1 VĐV chuyên nghiệp của hệ thống PPA Tour

Trong khi bố anh - ông Đức Dương - được giới thiệu với vai trò người cha và HLV

Từ nhỏ Quang Dương đã được bố huấn luyện theo kỷ luật thép

Ông Đức Dương huấn luyện con trai kĩ năng để sinh tồn

"Cánh cửa luôn mở, nhưng không dành cho ông Đức Dương"

Sự rạn nứt giữa phía Quang Dương và BTC PPA không chỉ dừng lại ở vấn đề chuyên môn mà còn nằm ở sự xung đột về lòng tin. CEO của PPA - Connor Pardoe - đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tương lai của thần đồng gốc Việt: "Tôi luôn sẵn sàng mở ra cơ hội thứ hai cho Quang Dương, nhưng chỉ khi không có ba của cậu ta xuất hiện trong câu chuyện này!". Lời tuyên bố này cho thấy PPA xem sự can thiệp của ông Đức là rào cản lớn nhất ngăn cản Quang Dương tiến đến sự chuyên nghiệp thực thụ.

CEO PPA khẳng định luôn có cơ hội cho Quang Dương quay lại nhưng cha của anh thì không

Lời đáp trả đầy tham vọng của người cha

Ở phía ngược lại, ông Đức Dương không hề tỏ ra yếu thế trước những cáo buộc từ phía giải đấu. Ông khẳng định vai trò tiên phong của mình trong việc mở rộng thị trường: "Chính tôi là người gợi ý với họ về PPA Châu Á, chính tôi là người gây dựng PPA Châu Á cho họ".

Bố của Quang Dương tuyên bố: Chính tôi là người gợi ý với họ về PPA Châu Á, chính tôi là người gây dựng PPA Châu Á cho họ.

Khi nhắc đến tiềm năng tại thị trường châu Á và Việt Nam, ánh mắt ông rạng rỡ khi nói về dòng tiền và các hợp đồng tài trợ. Trước viễn cảnh bị cắt đứt hợp đồng với hệ thống chuyên nghiệp Mỹ, ông Đức Dương vẫn tự tin tuyên bố: "Điều gì tôi làm được, tôi có thể làm lại, thậm chí tôi làm lớn hơn!". Sự tự tin này cho thấy gia đình họ Dương sẵn sàng từ bỏ "giấc mơ Mỹ" để theo đuổi những giá trị thương mại ngắn hạn nhưng béo bở tại các thị trường mới.

Bố của Quang Dương khẳng định hợp đồng PPA thì lớn đấy nhưng đến khi nhìn các hợp đồng quảng cáo ở châu Á mà xem...

Thay vì thảo luận về lộ trình phát triển chuyên môn hay kỹ thuật cho con trai, ông Đức Dương thể hiện sự hào hứng đặc biệt với các hợp đồng tài trợ và dòng tiền từ các thương hiệu. Ánh mắt rạng rỡ khi nhắc đến thị trường Việt Nam vô tình tạo nên một sự tương phản gay gắt với các quy chuẩn vận hành chuyên nghiệp mà PPA đang nỗ lực thiết lập. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn: Liệu mục tiêu cuối cùng là đỉnh cao sự nghiệp hay là những giá trị thương mại ngắn hạn?

Ánh mắt của bố Quang Dương khi nói về những khoản tiền kếch xù có thể nhận được từ thị trường pickleball châu Á

Kết cục tất yếu của sự độc quyền bị phá vỡ

Sự xung đột giữa "tầm nhìn gia đình" và "cam kết chuyên nghiệp" đã dẫn đến kết cục không tránh khỏi. Việc Quang Dương vắng mặt tại các sự kiện bắt buộc để ưu tiên quảng cáo và triển lãm riêng lẻ đã vi phạm trực tiếp điều khoản độc quyền.

Cuối cùng, dù là PPA hay gia đình Quang Dương, bên nào cũng đang đấu tranh để bảo vệ lợi ích tối đa của mình. Tuy nhiên, giữa cuộc chiến của những người khổng lồ, người ta vẫn tự hỏi: Liệu tài năng của Quang Dương sẽ thực sự thăng hoa ở một chân trời mới, hay sẽ trở thành "quân cờ" trong những toan tính kinh tế của gia đình?

Nhìn rộng ra, câu chuyện của Quang Dương trong "Partners" không chỉ là vấn đề của một cá nhân. Đó là bài toán về sự cân bằng. Cuối cùng, dù là phía PPA hay gia đình Quang Dương, có lẽ mỗi bên đều đang theo đuổi những lợi ích tối ưu nhất cho riêng mình, nhưng cái giá phải trả chính là sự đứt gãy trong hành trình tiến tới những đỉnh cao chuyên nghiệp bền vững.