Quang Dương bị ngộ độc vẫn thắng dễ đối thủ giành quyền vào bán kết APP Tour

Bất chấp những sự cố liên tiếp về sức khỏe, tay vợt gốc Việt Quang Dương cùng người đồng đội Vivian Glozman đã tạo nên một màn trình đẹp mắt để ghi tên mình vào vòng bán kết nội dung Đôi nam nữ tại giải APP Sacramento Open sáng ngày 2/5.

Quang Dương bước vào giải đấu trong tình trạng thể lực bị bào mòn nghiêm trọng do ngộ độc thực phẩm. Tình trạng này khiến sức mạnh của cặp đôi bị đặt dưới dấu hỏi lớn khi bước vào trận tứ kết.

Đối thủ của họ ở tứ kết là cặp đôi hạt giống số 2 được đánh giá cực cao Oshiro và Blanco. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Với những pha phản xạ nhanh như điện và khả năng điều phối bóng thông minh của Quang Dương, cặp đôi Glozman/Quang Dương đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Kết quả chung cuộc, họ giành chiến thắng áp đảo với tỉ số cách biệt 2-0 (11-5, 11-5).

Kết quả trận đấu với chiến thắng 2-0 cùng tỉ số 11-5 cho Quang Dương và Glozman

Thử thách tiếp theo của Quang Dương và Vivian Glozman sẽ là cặp đôi M. Fudge và R. Livornese tại vòng bán kết. Đây là trận đấu được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng khi đối thủ của họ đang có phong độ rất ổn định. Trận bán kết đầy kịch tính này dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 04h00 sáng ngày 03/05 (giờ Việt Nam).