Doãn Hải My thăng hạng nhan sắc, giữa thị phi vẫn khoe hạnh phúc giản dị cùng Văn Hậu trong biệt thự chục tỷ

Sau khi về chung một nhà với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, cuộc sống của Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Thay vì những buổi tiệc tùng xa hoa, người ta thấy một Hải My rất khác: đảm đang, dịu dàng và yêu thiên nhiên.

Trong căn biệt thự mấy chục tỷ của hai vợ chồng, nàng tiểu thư Hà thành đã tự tay xây dựng một "ốc đảo" xanh cho riêng mình. Những tấm hình được cô chia sẻ cho thấy một góc sân vườn đầy sức sống với những gốc chanh vàng sai quả, được chính nàng WAG chăm chút kỹ lưỡng từng chiếc lá. Doãn Hải My cũng tự tay trồng một vườn rau mini, những khay rau xanh mướt mắt, sạch sẽ, cung cấp thực phẩm tươi ngon cho bữa cơm gia đình. Ngay cả với thói quen thưởng trà, bà xã Văn Hậu cũng cắm một bình hoa nhài thơm ngát, cực kì tận hưởng niềm vui chăm sóc gia đình.

Doãn Hải My ngày càng xinh đẹp

Cô nàng tận hưởng cuộc sống bình yên, chăm sóc tổ ấm nhỏ bên Văn Hậu

Và dù diện đồ giản dị để chăm cây hay mặc váy lụa thướt tha giữa đồng lúa khi về thăm quê chồng, bà xã Văn Hậu vẫn toát lên khí chất thanh tao, ngọt ngào, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Việc cô tự tay thu hoạch từng trái cà chua nhỏ, hay hào hứng khoe nhành hoa nhài mới nở chứng minh dù ngoài kia thị phi bủa vây, sau cánh cửa nhà Văn Hậu, Doãn Hải My đang thực sự trân trọng cuộc sống hôn nhân hiện tại. Những hình ảnh về quê, thăm cánh đồng và chơi đùa cùng trẻ nhỏ cũng hé lộ một phần tính cách giản dị, không cầu kỳ của nàng tiểu thư Hà thành.

Trong giới cầu thủ và nàng WAG đầy hào quang và cũng không ít thị phi, Doãn Hải My chọn cách đối mặt drama bằng sự im lặng và nụ cười. Cô tập trung vào việc chăm sóc bản thân, chăm sóc chồng và vun vén cho "từng cành cây ngọn cỏ" trong tổ ấm của mình.

Chính sự đảm đang và thái độ sống tích cực này đã khiến người hâm mộ ngày càng yêu mến bà xã Văn Hậu hơn. Cuộc sống của vợ chồng Văn Hậu - Hải My không chỉ có siêu xe hay đồ hiệu, mà còn có cả hương vị thơm mát của hoa cỏ tự nhiên và màu xanh của những luống rau tự tay trồng - một hạnh phúc bình dị nhưng là niềm mơ ước của bao người.