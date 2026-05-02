Quang Dương "than trời" vì gặp liên hoàn xui xẻo ở APP Tour

Hành trình tái xuất đấu trường Mỹ của "thần đồng pickleball" Quang Dương tại giải APP Sacramento Open 2026 đang trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Đối mặt với chuỗi "vận đen" về sức khỏe và lực lượng, tay vợt gốc Việt đang nỗ lực tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng ở nội dung đôi nam nữ.

Tại nội dung đôi nam, Quang Dương và đồng đội đã phải dừng bước sớm ngay từ vòng 16. Trước một William Tomassi và Yaser Wazir thi đấu đầy tinh quái, cặp đôi của Quang Dương đã để thua chóng vánh.

Thất bại này không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn bởi những biến cố dồn dập về thể trạng. Chính Quang Dương thừa nhận anh đang trải qua giai đoạn vận xui liên hoàn. Ngay trước giờ thi đấu, anh gặp vấn đề nghiêm trọng về tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm. Khó khăn chồng chất khi đồng đội nam của anh dính chấn thương đầu gối ngay ván đầu tiên, đồng thời những tin tức không vui về sức khỏe của người thân cũng tạo nên áp lực tâm lý nặng nề.

Quang Dương thừa nhận gặp nhiều vấn đề tại giải đấu này

Sự sa sút phong độ của Quang Dương là điều đã được cảnh báo từ trước. Sau biến cố chấm dứt hợp đồng với PPA Tour vào giữa năm 2025 do vi phạm điều khoản độc quyền, tay vợt sinh năm 2006 đã có quãng thời gian dài thi đấu thiếu ổn định. Từ việc bị loại sớm tại giải An Thái Open đến set thua tại D-Joy Tour 2026, dường như áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ và việc thích nghi với môi trường mới đang đè nặng lên vai của Quang Dương.

Giữa tâm bão khó khăn, nội dung đôi nam nữ trở thành "phao cứu sinh" để Quang Dương gỡ gạc lại một giải đấu thất vọng. Người sát cánh cùng anh không ai khác chính là Vivian Glozman, đối tác ăn ý đã cùng anh lên ngôi vô địch tại giải D-Joy Tour gần nhất. Nếu giành chiến thắng, họ nhiều khả năng sẽ tái đấu với cặp hạt giống M. Fudge và R. Livornese tại bán kết.