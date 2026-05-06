Hơn 4 triệu CĐV Real Madrid ký đơn muốn Mbappe rời đội vì mải mê yêu đương

Giữa bối cảnh Real Madrid đang trải qua một mùa giải đầy biến động khi bị loại khỏi Champions League và hụt hơi trong cuộc đua La Liga, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã chạm giới hạn cuối cùng. Trong khi toàn đội đang tập trung cho trận đấu, Kylian Mbappe lại bị bắt gặp đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Cagliari, đảo Sardinia (Ý).

Những hình ảnh được tờ The Sun đăng tải cho thấy tiền đạo sinh năm 1998 xuất hiện đầy thoải mái trên một chiếc du thuyền sang trọng cùng nữ diễn viên nổi tiếng Ester Exposito. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là thông tin Mbappe chỉ có mặt tại sân Bernabeu đúng 12 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Hành động này bị giới chuyên môn đánh giá là "sự thiếu chuyên nghiệp".

Ngay sau khi những hình ảnh nghỉ dưỡng được phát tán, một cuộc kêu gọi trên không gian mạng đã diễn ra. Một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu Ban lãnh đạo Real Madrid bán ngay lập tức Mbappe đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Chỉ trong 25 phút đầu tiên, đã có 70.000 người ký tên. Trong chưa đầy 24 giờ, số chữ ký đã vượt mốc 1,5 triệu và tiếp tục tăng mạnh, với các báo cáo trên mạng xã hội ước tính con số cộng dồn lên tới hơn 4 triệu lượt ủng hộ việc bán tiền đạo này.

Dù Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa đã nỗ lực xoa dịu dư luận khi khẳng định Mbappe vẫn tuân thủ lộ trình hồi phục dưới sự giám sát của y tế, nhưng thực tế bên trong phòng thay đồ lại hoàn toàn trái ngược. Tờ AS tiết lộ, các cầu thủ trụ cột của Real Madrid cảm thấy "bị phản bội" bởi thái độ rời rạc và những đặc quyền mà Mbappe đang được hưởng.

Kylian Mbappe hiện đang đứng trước nguy cơ bị đẩy khỏi đội bóng chỉ sau một mùa giải. Áp lực từ hơn 4 triệu cổ động viên không chỉ là một con số thống kê, mà là lời cảnh báo về bản sắc của Real Madrid, không có một ngôi sao nào được phép "lớn hơn" câu lạc bộ.