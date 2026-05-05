Mbappe mải mê bạn gái khiến nội bộ Real Madrid lục đục

Kylian Mbappe đang đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn nhất kể từ khi cập bến Bernabeu. Không còn là những lời tán dương về bàn thắng, giờ đây người ta nói về một siêu sao đang tự tách mình khỏi tập thể và gây nên sự ức chế ngầm trong phòng thay đồ Real Madrid.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sự khó chịu của các cầu thủ Real Madrid không chỉ đến từ việc Mbappe đi nghỉ dưỡng, mà còn từ những đặc quyền mà Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện dành cho anh. Trong khi toàn đội phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để bám đuổi trong cuộc đua vô địch, việc Mbappe được phép tự do bay đến Italy cùng bạn gái Ester Exposito ngay trong đợt điều trị chấn thương đã tạo ra một "tiền lệ xấu".

Mbappe và bạn gái

Một số trụ cột trong đội bóng cảm thấy bất công khi sự hy sinh của họ không được ghi nhận tương xứng với sự biệt đãi dành cho tiền đạo người Pháp. Hình ảnh Mbappe xuất hiện tại sân vận động chỉ 12 phút trước giờ bóng lăn không chỉ là sự chậm trễ đơn thuần, nó được xem là thái độ thiếu tôn trọng đối với nỗ lực của các đồng đội đang khởi động trên sân.

Mạng xã hội, vốn là công cụ quảng bá hình ảnh, nay lại trở thành nguồn cơn của sự rạn nứt. Việc Mbappe liên tục đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hưởng thụ trong lúc đội bóng đang ở giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng" bị đánh giá là sự thiếu nhạy cảm. Mbappe vẫn tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ với 41 pha lập công mùa này. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn đáng nể đó không còn là "tấm bùa hộ mệnh" giúp anh tránh khỏi những lời xì xào.

Cặp đôi đang ở giai đoạn mặn nồng

Bạn gái Mbappe là Ester Exposito sinh năm 2000, cô là một diễn viên nổi tiếng. Tin đồn hẹn hò giữa hai người rộ lên từ đầu tháng 3/2026 khi họ bị bắt gặp đi cùng nhau tại Paris. Cả hai sau đó cũng bị chụp lại khoảnh khắc hẹn hò cà phê và trao nhau những cử chỉ thân mật tại Madrid.