Victoria cuối cùng cũng đáp trả thẳng mặt con cả Brooklyn về bài "bóc phốt" dài 6 trang gây sốc

Victoria Beckham vừa chính thức lên tiếng phản hồi sau chuỗi phát ngôn gây sốc của con trai cả Brooklyn Beckham. Giữa những ồn ào về rạn nứt gia đình, bà Beck khẳng định mình chưa bao giờ là người mẹ thích kiểm soát.

Hồi tháng 1/2026, con trai cả của David Beckham và Victoria - Brooklyn - gây sốc khi tuyên bố không có ý định hàn gắn với bố mẹ. Trong bài đăng dài 6 trang trên Instagram, Brooklyn bóc trần cuộc sống thật của gia đình mình, khẳng định từ bố mẹ đến Romeo, Cruz, Harper đều mang tính "biểu diễn" trước công chúng. Brooklyn thậm chí cáo buộc bố mẹ đặt các hợp đồng thương mại lên trên tình cảm, khẳng định: “Brand Beckham luôn là ưu tiên số một”.

Victoria phản hồi thẳng thắn về bài bóc phốt của con trai cả (Ảnh: Aspire)

Victoria: “Chúng tôi chưa bao giờ có ý định xây dựng ‘Brand Beckham’”

Xuất hiện trên podcast Aspire của doanh nhân Emma Grede tuần này, Victoria đã thẳng thắn bác bỏ những cáo buộc trên. Cô cho biết việc tạo ra một "đế chế" trị giá khoảng 500 triệu bảng Anh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch ban đầu của hai vợ chồng.

Bà Beck chia sẻ: “Khi tôi và David mới gặp nhau, chúng tôi chưa bao giờ có ý định tạo ra một thương hiệu".

Victoria giải thích rằng khái niệm "Brand Beckham" thực chất được hình thành một cách tự nhiên. Thời điểm đó, David đã là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn như Brylcreem, Adidas và Pepsi, trong khi cô đang gặt hái thành công vang dội cùng Spice Girls - "trường học" lớn nhất giúp cô hiểu về marketing và thương hiệu.

“Trong khi David làm quảng cáo cho Brylcreem và Adidas, Spice Girls cũng hợp tác với Walker’s, Pepsi, Chupa Chups… Thậm chí mẹ tôi vẫn còn giữ một chiếc pizza Spice Girls trong tủ đông suốt hơn 30 năm. Vì vậy, khi mọi người nói về ‘Brand Beckham’, đó chưa bao giờ là điều chúng tôi từng bàn bạc", Victoria phân trần.

Bà Beck khẳng định cô và chồng không cố tình tạo dựng thương hiệu Beckham như cách Brooklyn mô tả đầy cay nghiệt

“Chúng tôi luôn làm việc riêng, không có hợp đồng chung”

Nhà thiết kế thời trang nhấn mạnh rằng dù cùng chung sống dưới một mái nhà, sự nghiệp của hai vợ chồng luôn đi theo hai hướng độc lập: David Beckham tập trung vào CLB Inter Miami CF, còn Victoria dồn tâm huyết cho đế chế thời trang và làm đẹp.

“Chúng tôi không có hợp đồng chung. David làm việc của anh ấy, tôi làm việc của tôi. Chúng tôi có những mối quan tâm rất khác nhau. ‘Brand Beckham’ là cách thế giới bên ngoài nhìn nhận, không phải cách chúng tôi nghĩ về bản thân".

Về con cái: “Tôi chưa từng ép buộc”

Victoria thừa nhận các con mình lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt và phải chịu áp lực nặng nề từ dư luận - điều mà Brooklyn từng chia sẻ là nguyên nhân khiến anh bị "lo âu quá mức". Tuy nhiên, cô khẳng định sự gắn kết gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

“Tôi luôn cố gắng bảo vệ các con nhiều nhất có thể. Chúng tôi luôn rất gắn bó". Nhà thiết kế cũng dứt khoát khẳng định: “Tôi chưa bao giờ là một người mẹ ép buộc".

Mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình hiện đang đóng băng khi có thông tin cho rằng Victoria và David đã không thể nói chuyện với Brooklyn từ tháng 5 năm ngoái, sau khi vợ chồng Brooklyn - Nicola vắng mặt tại sinh nhật tuổi 50 của David. Căng thẳng leo thang đến mức hai bên được cho là đã yêu cầu chỉ liên lạc qua đại diện pháp lý. Trước đó, Brooklyn từng tố mẹ gọi mình là "độc ác" vì tranh cãi vị trí ngồi trong đám cưới và cho rằng bà đã cố tình "chiếm spotlight" của con dâu Nicola Peltz.

Brooklyn từng bóc phốt bố mẹ kiểm soát cuộc đời mình, phá hoại hôn nhân của mình và vợ - Nicola Peltz (Ảnh: IGNV)

“Tôi chỉ muốn trở thành người mẹ tốt nhất”

Đối diện với những sóng gió trong vai trò làm cha mẹ, Victoria bày tỏ: “Cuối cùng, chúng tôi muốn các con chăm chỉ và tử tế. Tôi luôn muốn trở thành người mẹ tốt nhất có thể và chăm sóc các con. Tôi cũng thấy đó là trách nhiệm của mình - giúp chúng phát huy hết tiềm năng. Không phải ép buộc, mà là luôn ở đó để ủng hộ".

Cô cũng bộc bạch rằng việc nuôi dạy những đứa con đã trưởng thành khó khăn hơn nhiều so với thời thơ ấu: “Tôi chỉ đang cố làm tốt nhất có thể. Công việc của tôi là giúp các con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Harper và Cruz: Những người kế thừa triển vọng

Dù mâu thuẫn với con trai cả, Victoria vẫn không giấu nổi niềm tự hào khi nhắc đến hai con út đang nỗ lực tự thân lập nghiệp. Nói về Cruz, Victoria cho biết cậu đã dành nhiều năm khổ luyện với 5-6 loại nhạc cụ và bắt đầu từ những sân khấu nhỏ nhất: “Cruz rất tài năng và đang xây dựng thương hiệu của riêng mình. Đó là cách chúng tôi vẫn làm".

Trong khi đó, cô bé Harper lại sớm bộc lộ tố chất kinh doanh khi ấp ủ dòng sản phẩm làm đẹp dành riêng cho Gen Z và Gen Alpha. Ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân của Harper khi gặp vấn đề nghiêm trọng về da do dùng sai mỹ phẩm. Victoria kể lại: “Con bé từng có làn da rất đẹp, nhưng rồi dùng quá nhiều sản phẩm không phù hợp và phải đi khám da liễu vì tình trạng trở nên rất tệ".

Ngoài Brooklyn, ba người con còn lại là Romeo, Cruz, Harper vẫn luôn dành sự yêu thương và tôn trọng, gắn bó với vợ chồng David - Victora Beckham (Ảnh: IGNV)

Chính vì vậy, Harper đã chủ động đề xuất với mẹ: “Con muốn tạo ra một thương hiệu vì con biết mình cần gì và không muốn người khác phải trải qua điều tương tự". Thậm chí, cô con gái út còn khiến Victoria bất ngờ khi chuẩn bị hẳn... slide PowerPoint để thuyết phục mẹ - một bản cho dự án kinh doanh và một bản chỉ để xin phép được uốn tóc.

Kết lại, Victoria dành trọn niềm tin cho thế hệ kế cận: “Tôi tự hào về tất cả các con mình. Harper rất tham vọng và chín chắn. Nhưng thực ra điều đó cũng không quá bất ngờ - con bé đã ngồi trong các buổi họp phát triển sản phẩm làm đẹp cùng tôi từ khi còn rất nhỏ".