Sau 10 năm U17 Việt Nam mới có chiến thắng ở châu Á, thêm niềm tin dự World Cup

U17 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á lúc 0h00 ngày 7/5. U17 Yemen nhập cuộc với sự tự tin cùng lối đá kỹ thuật, tốc độ, liên tục đặt hàng thủ Việt Nam vào trạng thái báo động.

Trước một đối thủ chơi quyết liệt và không ngại va chạm, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã chọn cách tiếp cận đầy kỷ luật. Thay vì cuốn vào lối đá rê dắt của đối phương, U17 Việt Nam duy trì khối đội hình chặt chẽ và tận dụng các đường chuyền điểm rơi ra sau lưng hàng thủ Yemen. Nút thắt đã được tháo gỡ ở phút 77. Từ một pha đảo cánh tinh tế của Nguyễn Lực, cầu thủ vào sân thay người Đậu Quang Hưng có pha khống chế bước một mẫu mực trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới Yemen, mở tỷ số trận đấu. Những phút cuối, dù Yemen dồn toàn lực tấn công nhưng sự tập trung của hàng thủ đã giúp Việt Nam bảo toàn thành quả với chiến thắng 1-0.

U17 Việt Nam thắng 1-0 trận ra quân giải châu Á

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá trẻ Việt Nam, khi đây là trận thắng đầu tiên tại một VCK U17 châu Á kể từ năm 2016, chấm dứt chuỗi 10 trận chỉ hòa và thua. Quan trọng hơn, 3 điểm đầu tay giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tạm vươn lên dẫn đầu bảng C (cùng điểm với UAE nhưng hơn chỉ số phụ).

Đây là bước đệm quan trọng để U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé vào tứ kết, và xa hơn là tấm vé dự U17 World Cup. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ có hai ngày nghỉ trước khi bước vào "trận đánh lớn" gặp U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới.