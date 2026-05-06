Diễn biến U17 Việt Nam vs U17 Yemen: Thế trận cân bằng!

Hết hiệp 1: U17 Việt Nam 0-0 U17 Yemen.





Phút 40: Trận đấu vẫn diễn ra ở thế trận cân bằng, U17 Việt Nam chưa tạo thêm được tình huống nào nguy hiểm.

Phút 25: U17 Yemen suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm từ xa khiến thủ môn Lý Xuân Hòa phải đấm bóng cứu thua.

Phút 12: Sỹ Bách đi bóng khéo léo bên cánh phải, rồi căng ngang cho Đại Nhân dứt điểm 1 nhịp về góc xa nhưng bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Phút 7: U17 Việt Nam được hưởng tình huống phạt góc. Quý Vương hướng bóng về góc xa nơi có vị trí của Đăng Khoa. Tuy nhiên, cầu thủ số 4 của Việt Nam đánh đầu bóng ra ngoài.

Phút 2: U17 Việt Nam chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến từ pha xâm nhập và căng ngang của Sỹ Bách bên cánh phải, tuy nhiên không có cầu thủ nào phía trong kịp tiếp ứng để chuyển hóa thành bàn thắng.

Trận đấu bắt đầu!

Đội hình ra sân U17 Việt Nam:

U17 Việt Nam ra sân trong trang phục màu trắng:

Vào lúc 0h00 ngày 7/5, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đối thủ Tây Á – U17 Yemen. Đây được xem là thử thách cực đại, ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland.

"Làn gió mới" từ chiến lược gia Brazil

U17 Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với một diện mạo hoàn toàn mới và sự tự tin cao độ. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland, "Những chiến binh trẻ sao vàng" đang thể hiện một lối chơi hiện đại: chủ động kiểm soát bóng, duy trì sức ép tầm cao và không ngừng tấn công ngay cả khi đã có lợi thế dẫn bàn.

Thống kê trước giải đấu của U17 Việt Nam vô cùng ấn tượng khi toàn thắng ở vòng loại, ghi tới 30 bàn thắng và giữ sạch lưới tuyệt đối. Đặc biệt, chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua là cú hích tinh thần quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ như Sỹ Bách và đồng đội sẵn sàng đương đầu với những thử thách tầm châu lục. HLV Roland nhấn mạnh, mục tiêu của đội không chỉ là chơi tốt mà phải giành chiến thắng để tránh lặp lại kịch bản bị loại đáng tiếc do những trận hòa như ở kỳ đại hội trước.

Phía bên kia, U17 Yemen không phải là cái tên xa lạ với bóng đá trẻ Việt Nam. Đại diện Tây Á nổi tiếng với nền tảng thể lực dồi dào và lối đá tấn công trực diện dựa trên tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Tại vòng loại, Yemen cũng thể hiện sức mạnh đáng gờm khi toàn thắng cả 5 trận, cho thấy khả năng tổ chức phản công cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội bóng này đang gặp không ít trở ngại. Việc không thể triệu tập 6 cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Arabia cùng thời gian tập trung ngắn ngủi đã ảnh hưởng đến sự gắn kết của đội. Trong trận đấu tập gần nhất, họ đã để thua 1-2 trước U17 Uzbekistan, bộc lộ những lỗ hổng nhất định trong hệ thống phòng ngự.

Nằm chung bảng C với những đối thủ cực mạnh là U17 Hàn Quốc và U17 UAE, trận mở màn giữa Việt Nam và Yemen mang ý nghĩa sống còn. Trong bối cảnh hai đối thủ còn lại được đánh giá vượt trội, đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ nắm giữ lợi thế cực lớn để cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out, từ đó hiện thực hóa giấc mơ góp mặt tại U17 World Cup 2026.