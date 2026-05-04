AFC kỳ vọng U17 Việt Nam tạo nên “cơn địa chấn” tại châu Á

Trong bài viết phân tích trước thềm giải đấu khởi tranh tại Ả Rập Xê Út, trang chủ AFC đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho đại diện đến từ Đông Nam Á. Theo số liệu thống kê, U17 Việt Nam cùng với U17 Trung Quốc là hai đội bóng sở hữu thông số ấn tượng nhất chiến dịch vòng loại: ghi tới 30 bàn thắng và đặc biệt là chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào.

AFC nhận định: "U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc đều đang hướng đến việc duy trì phong độ cực tốt từ vòng loại. Họ hứa hẹn sẽ tạo nên những đột phá mới về thành tích tại giải đấu năm nay". Sự kỳ vọng này hoàn toàn có cơ sở khi đội quân của HLV Cristiano Roland vừa có bước chạy đà hoàn hảo bằng chức vô địch U17 Đông Nam Á. Tại giải đấu khu vực, các chiến binh sao vàng trẻ đã thể hiện bản lĩnh vững vàng với thành tích bất bại (4 thắng, 1 hòa), ghi 19 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất một lần.

U17 Việt Nam là ẩn số thú vị ở U17 châu Á

Nằm tại bảng C cùng những đối thủ nặng ký như Hàn Quốc, Yemen và UAE, thử thách dành cho U17 Việt Nam là không hề nhỏ. Tuy nhiên, mục tiêu của đội bóng áo đỏ không chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng. Với việc các đội lọt vào tứ kết sẽ chính thức sở hữu tấm vé tham dự World Cup U17 tại Qatar vào tháng 11 tới, sức hút từ sân chơi thế giới đang trở thành động lực lớn hơn bao giờ hết.

Lịch sử ghi nhận đây là lần thứ 10 Việt Nam góp mặt tại VCK U17 châu Á. Thành tích tốt nhất mà bóng đá trẻ Việt Nam từng đạt được là vị trí thứ tư vào năm 2000. Sau hơn hai thập kỷ, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Roland, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một lứa cầu thủ tài năng có thể tái lập, thậm chí vượt qua cột mốc lịch sử đó.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân đầy quan trọng gặp đối thủ Yemen vào lúc 0 giờ ngày 7/5. Trong bối cảnh các "ông lớn" như Nhật Bản, Hàn Quốc hay chủ nhà Ả Rập Xê Út đều đang ráo riết săn tìm ngôi vô địch, sự trỗi dậy của những đội bóng như Việt Nam được AFC kỳ vọng sẽ mang lại sự bùng nổ và tính cạnh tranh quyết liệt ngay từ những phút khai cuộc.