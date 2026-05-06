Bỏ khoăn voan trùm đầu xuống, ai nóng bỏng bằng Georgina - vị hôn thê của Ronaldo ở Met Gala!

Tại sự kiện thời trang danh giá bậc nhất hành tinh diễn ra ở New York hôm 5/5, Georgina - vợ sắp cưới của siêu sao bóng đá Ronaldo nhanh chóng trở thành tâm điểm khi diện thiết kế màu xanh ngọc lam hoàn hảo ôm sát, cổ xẻ sâu hút mắt, kết hợp cùng khăn voan đầy bí ẩn. Bộ trang phục không chỉ tôn trọn đường cong mà còn mang đến hình ảnh quyến rũ, sắc lạnh đúng “chất” của nàng WAG đình đám.

Trước ống kính, người đẹp 32 tuổi giữ biểu cảm lạnh lùng, sang trọng, điểm xuyết bằng khuyên tai cỡ lớn và loạt trang sức lấp lánh. Giữa dàn người mẫu và sao hạng A, Georgina vẫn nổi bật với thần thái tự tin cùng vóc dáng gợi cảm.

Georgina nóng bỏng trong thiết kế xẻ ngực sâu dự Met Gala 2026 hôm 5/5 (Ảnh: X)

Thiết kế lần này gây chú ý bởi phần ngực được thêu hoa tinh xảo nhưng vẫn không làm giảm độ táo bạo, nóng bỏng với đường cắt xẻ sâu. Phong cách quen thuộc - gợi cảm nhưng tinh tế - tiếp tục được Georgina khai thác triệt để, khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Không chỉ “gây bão” trên thảm đỏ, Georgina còn nhanh chóng khuấy đảo mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh tại sự kiện. Trong bài viết, cô gửi lời tri ân đến ê-kíp đứng sau: “Gửi đến những người không xuất hiện nhưng luôn âm thầm nâng đỡ tất cả… Cảm ơn từ tận đáy lòng. Đội ngũ của tôi thực sự là một giấc mơ".

Visual hoàn hảo của vị hôn thê Ronaldo trên thảm xanh Met Gala (Ảnh: Alamy)

Bài đăng lập tức nhận về hàng loạt lời khen từ hơn 70 triệu người theo dõi. Nhiều fan gọi cô là “hoàn hảo”, “lộng lẫy”, thậm chí không tiếc lời tôn vinh là “nữ thần” của thảm đỏ năm nay.

Sau 9 năm gắn bó, Georgina và Cristiano Ronaldo đã đính hôn vào tháng 8/2025 và được cho là sẽ tổ chức đám cưới trong mùa hè năm nay. Trong khi đó, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang thi đấu cho CLB Al Nassr tại Saudi Arabia.

Với màn xuất hiện lần này, Georgina không chỉ củng cố danh xưng “bạn gái Ronaldo” mà còn ngày càng khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang thực thụ trên bản đồ showbiz quốc tế.

Ronaldo và Georgina sắp làm đám cưới vào mùa hè này (Ảnh: Getty)

Nhan sắc cuốn hút của vợ Ronaldo (Ảnh: IGNV)