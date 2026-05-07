Bảng xếp hạng U17 châu Á mới nhất: U17 Việt Nam dẫn đầu

Sau lượt trận mở màn đầy kịch tính tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi vươn lên dẫn đầu bảng C, vượt qua cả những đối thủ sừng sỏ như Hàn Quốc và UAE.

Thầy trò HLV Cristiano Roland giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen rạng sáng 7/5 nhờ bàn thắng duy nhất của Đậu Quang Hưng ở phút 77. Lối chơi kỷ luật giúp Việt Nam bảo toàn tỉ số 1-0 đến cuối trận. Ở trận đấu cùng giờ, ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc gây thất vọng khi vất vả cầm hòa U17 UAE với tỉ số 1-1. Kết quả này giúp Việt Nam trở thành đội duy nhất có chiến thắng tại bảng C.

Với 3 điểm làm vốn, U17 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết (đồng nghĩa với suất dự U17 World Cup 2026). Thử thách lớn nhất sẽ xuất hiện ở lượt trận thứ hai khi chúng ta đối đầu trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5.