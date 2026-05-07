"Đột nhập" phòng thay đồ U17 Việt Nam sau chiến thắng Yemen: HLV Cristiano Roland cưng nựng từng học trò, ăn mừng đáng yêu

Không khí hân hoan trong phòng thay đồ U17 Việt Nam sau chiến thắng Yemen

Rạng sáng nay 7/5 (theo giờ Việt Nam), một bầu không khí hân hoan và ngập tràn cảm xúc bao trùm phòng thay đồ của U17 Việt Nam ngay sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026. Những hình ảnh độc từ phòng thay đồ đã tiết lộ một khía cạnh vô cùng đặc biệt và đáng yêu của HLV Cristiano Roland đối với các học trò của mình.

Trong một đoạn video ngắn nhưng chứa đựng hàng ngàn cảm xúc, người ta thấy một Cristiano Roland hoàn toàn khác biệt so với vẻ nghiêm nghị trên sân cỏ. Ông không kìm được sự xúc động và niềm tự hào trước chiến thắng mà các cầu thủ trẻ đã tạo ra ở trận mở màn VCK U17 châu Á. Hình ảnh HLV Roland lần lượt đến "cưng nựng", cái xoa đầu nhẹ nhàng, cái ôm thắt chặt đầy tình cảm cho mỗi cầu thủ thực sự chạm tới trái tim người hâm mộ.

HLV Cristiano Roland cưng nựng từng học trò cực đáng yêu (Ảnh: VFF)

Không cần nhiều ngôn từ, hình ảnh HLV và cầu thủ trẻ trao nhau những cái ôm chân thành, nụ cười hạnh phúc đã chứng minh sự gắn kết mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết trong đội hình U17 Việt Nam. Hành động của HLV Roland đã tạo nên một bầu không khí thân thiện và đáng nhớ trong phòng thay đồ. Đng sau những trận đấu khốc liệt, U17 Việt Nam là một tập thể gắn kết, một gia đình với người thầy luôn yêu thương và quan tâm đến từng thành viên.

Nụ cười đầy niềm vui của các cầu thủ khi được HLV Cristiano Roland ôm chặt (Ảnh: VFF)

Trận đấu mở màn bảng C giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính và mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Cristiano Roland. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ quyết định thay người đầy nhạy bén của vị chiến lược gia người Brazil khi tung Đậu Quang Hưng vào sân. Phút 77, từ đường kiến tạo sắc lẹm của Nguyễn Lực bên hành lang cánh, Quang Hưng đã xử lý bóng cực kỳ điềm tĩnh trước khi dứt điểm lạnh lùng tung lưới đối phương, khai thông thế bế tắc cho đội nhà.

Kết quả 1-0 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C, tạo lợi thế tâm lý cực lớn cho hành trình đầy hứa hẹn phía trước tại VCK châu Á 2026.