AFC ca ngợi U17 Việt Nam: “Khởi đầu hoàn hảo” cho giấc mơ World Cup

"Khởi đầu hoàn hảo!" - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chia sẻ sau khi chứng kiến U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0 trong trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 rạng sáng 7/5. Chiến thắng tối thiểu nhưng mang về 3 điểm quý giá, trực tiếp "tiếp lửa" cho hành trình chinh phục tấm vé World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Dù nhập cuộc với ý đồ kim soát, U17 Việt Nam đã trải qua những phút đầu đầy sóng gió trước lối chơi giàu tốc độ của đại diện Tây Á.

Trang chủ AFC nhận định: “U17 Việt Nam đã vượt qua khởi đầu chậm chạp bằng sự lỳ lợm đáng nể, duy trì được sự cân bằng trước khi tung đòn quyết định".

U17 Việt Nam giành 3 điểm trận khởi đầu (Ảnh: AFC)

Bước sang hiệp 2, sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Cristiano Roland bắt đầu phát huy tác dụng. Bước ngoặt đến ở phút 77, từ đường chuyền dọn cỗ của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Quang Hưng thoát xuống đầy tốc độ, thực hiện pha dứt điểm tinh tế vào góc thấp, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. AFC mô tả đây là tình huống xử lý “bình tĩnh và đầy chất lượng”, thể hiện sự khác biệt về hiệu quả giữa hai đội.

Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C. Trong bối cảnh bảng đấu có sự góp mặt của các "ông lớn" như Hàn Quốc và UAE, việc bỏ túi 3 điểm trước Yemen - đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé đi tiếp là một lợi thế cực lớn. Đây chính là hành trang quan trọng để U17 Việt Nam tự tin bước vào cuộc đối đầu đầy thử thách với U17 Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo, tiếp tục nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ World Cup U17.