Đừng tìm trai đẹp Takumi Minamino ở World Cup 2026, nam thần từng khiến fan Việt mê mệt nay bị ĐT Nhật Bản gạch tên rồi!

Từng là một trong những cầu thủ Nhật Bản được fan Việt yêu thích nhất nhờ vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười “đốn tim”, Takumi Minamino sẽ không xuất hiện tại World Cup 2026. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi tuyển Nhật Bản chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo truyền thông quốc tế, HLV Hajime Moriyasu đã gạch tên Takumi Minamino khỏi danh sách đăng ký vì chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng mà anh gặp phải từ cuối năm ngoái. Không chỉ Minamino, tuyển Nhật Bản còn mất thêm ngôi sao chạy cánh Kaoru Mitoma do chấn thương gân kheo. Đây được xem là cú sốc lớn với “Samurai xanh” trước thềm World Cup 2026.

Danh sách ĐT Nhật Bản dự Wolrd Cup 2026

Đối với nhiều fan châu Á, đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam, Takumi Minamino từ lâu đã là gương mặt cực kỳ nổi tiếng ngoài sân cỏ. Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách lịch lãm cùng nụ cười hiền lành, cựu sao Liverpool FC từng nhiều lần gây sốt trên mạng xã hội mỗi khi xuất hiện cùng tuyển Nhật Bản.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Minamino là “crush quốc dân” của không ít fan nữ châu Á. Những hình ảnh anh cười ngại ngùng, nói chuyện nhỏ nhẹ hay ăn mặc đơn giản ngoài đời từng viral khắp mạng xã hội Việt Nam. Không ít người còn gọi vui anh là “nam thần bóng đá Nhật Bản”.

Takumi Minamino với visual thư sinh, điển trai từng khiến fan Việt mê mệt (Ảnh: Kooora.com)

Sinh năm 1995, Takumi Minamino trưởng thành từ lò đào tạo của Cerezo Osaka trước khi sang châu Âu thi đấu. Anh từng khoác áo Red Bull Salzburg, sau đó gia nhập Liverpool vào năm 2020 và giành chức vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên. Hiện tại, Minamino đang chơi cho AS Monaco. Ở cấp độ đội tuyển, Minamino đã có hơn 70 lần ra sân cho Nhật Bản và ghi 26 bàn thắng. Anh từng dự World Cup 2022, Olympic Rio 2016 và nhiều kỳ Asian Cup. Việc vắng mặt ở World Cup 2026 vì chấn thương khiến hành trình của Takumi Minamino với tuyển Nhật Bản bị ngắt quãng đáng tiếc đúng vào giai đoạn anh vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Với người hâm mộ, đặc biệt là các fan yêu mến vẻ điển trai và phong thái nhẹ nhàng của anh, đây chắc chắn là một tin buồn lớn.