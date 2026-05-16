Quên gập bụng đi! Đây mới là 3 "chiêu thức'" kiến tạo thắt eo thần thánh cho chị em

Sở hữu một vòng eo thon gọn, có thắt eo luôn là điều mà chị em mong muốn. Tuy nhiên, nhiều người lầm tưởng rằng cứ tập bụng thật nhiều sẽ có eo nhỏ. Thực tế, bí quyết nằm ở việc tác động vào các nhóm cơ sâu và cơ liên sườn để tạo độ thắt tự nhiên. Dưới đây là 3 bài tập "vàng" được đánh giá cao nhất trong việc định hình vòng eo.

1. Stomach Vacuum: Sức mạnh từ hơi thở

Khác với các bài tập gập bụng thông thường tác động vào bề mặt, Stomach Vacuum (Hóp bụng chân không) nhắm trực tiếp vào cơ bụng ngang, nhóm cơ đóng vai trò như một chiếc "đai nịt bụng" tự nhiên.

Để thực hiện, bạn bắt đầu bằng tư thế đứng thẳng hoặc quỳ. Sau khi thở sạch không khí trong phổi, hãy cố gắng hóp bụng thật sâu, cảm giác như muốn rốn chạm sát vào cột sống. Việc giữ tư thế này trong khoảng 20–30 giây mỗi sáng khi bụng rỗng sẽ giúp cơ bụng "phẳng" từ bên trong, thu nhỏ đường kính vòng eo mà không làm cơ bụng bị thô hay dày lên.

2. Side Plank: Kiến tạo đường cong liên sườn

Nếu Plank truyền thống giúp săn chắc toàn bộ vùng lõi, thì Side Plank (Plank nghiêng) chính là "chìa khóa" để gọt giũa hai bên sườn. Bài tập này ép các cơ liên sườn phải hoạt động hết công suất để giữ cơ thể thẳng trục.

Khi thực hiện, hãy đảm bảo từ đầu đến gót chân tạo thành một đường thẳng tắp. Việc duy trì tư thế này không chỉ giúp đánh tan mỡ thừa vùng hông mà còn tạo ra độ thắt rõ rệt ở hai bên eo, giúp bạn sở hữu tỉ lệ hông - eo chuẩn mực hơn. Đây là bài tập tối ưu để tạo ra hiệu ứng thị giác về một vòng eo nhỏ gọn.

3. Russian Twist: Đốt cháy mỡ thừa và định hình eo

Để tăng tính linh hoạt và đốt cháy calo hiệu quả, Russian Twist là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Bài tập này kết hợp giữa việc giữ thăng bằng và chuyển động xoay thân trên, buộc vùng bụng phải hoạt động liên tục.

Điểm mấu chốt là bạn phải giữ chân không chạm đất và dùng lực từ cơ bụng để xoay người sang hai bên thay vì dùng lực cánh tay. Chuyển động vặn xoắn này tác động mạnh mẽ vào vùng mỡ cứng đầu ở hai bên mạn sườn, giúp cơ thể trở nên thanh thoát và vòng eo có độ nhấn sắc nét hơn.

Để lộ được đường thắt eo quyến rũ, bên cạnh việc luyện tập, bạn cần kết hợp một chế độ ăn thâm hụt calo để giảm lớp mỡ dưới da. Đặc biệt, hãy ưu tiên các bài tập cho vùng mông và lưng xô để tạo hiệu ứng "đồng hồ cát", giúp vòng eo trông nhỏ gọn một cách tự nhiên và đầy sức sống.