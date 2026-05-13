Chị em mê lưng trần quyến rũ như Chi Pu đừng bỏ qua 4 bài tập dưới đây!

Không cần đến những bài tập quá nặng nề, chỉ với 4 động tác tập trung vào vùng cơ xô và rãnh lưng, chị em hoàn toàn có thể sở hữu tấm lưng ong săn chắc và quyến rũ để tự tin diện các thiết kế cắt xẻ táo bạo.

1. Superman (Tư thế siêu nhân)

Cách thực hiện: Nằm sấp trên thảm, duỗi thẳng tay và chân. Dùng cơ lưng dưới nâng đồng thời phần ngực và chân lên cao, giữ trong 2 giây rồi từ từ hạ xuống. Động tác này giúp siết chặt vùng cơ lưng dọc sống sống, tạo độ sâu cho rãnh lưng và giúp vùng lưng dưới trông săn chắc, khỏe khoắn hơn.

2. Dumbbell Row (Kéo tạ một tay)

Vùng mỡ thừa ở cạnh sườn và dưới nách thường khiến chị em e ngại khi mặc váy quây. Dumbbell Row chính là giải pháp triệt để cho vấn đề này.

Cách thực hiện: Chống một tay lên ghế, tay còn lại cầm tạ. Kéo tạ về phía hông sao cho cùi chỏ khép sát người. Bài tập giúp làm gọn vùng lưng sườn, tạo hiệu ứng thắt eo nhỏ lại và giúp vùng da dưới cánh tay trở nên săn chắc.

3. Lat Pulldown (Kéo cơ xô)

Cách thực hiện: Hai tay giơ cao, kéo tạ hoặc dây kháng lực xuống cho đến khi cùi chỏ hướng về phía sườn, ép chặt hai xương bả vai lại với nhau. Động tác này giúp mở rộng nhẹ khung lưng trên một cách thanh thoát, giúp vai không bị u nần mà trở nên mảnh mai, làm nổi bật đường nét của chiếc cổ dài quyến rũ.

4. Straight-Arm Cable Pulldown (Kéo cáp thẳng tay)

Cách thực hiện: Đứng thẳng tay cầm thanh kéo hoặc dây kháng lực từ trên cao, dùng lực cơ lưng kéo xuống cho đến khi tay chạm đùi. Chú ý giữ tay thẳng và không rụt cổ. Bài tập tác động sâu vào cơ xô, giúp "đốt cháy" mỡ thừa vùng lưng giữa và tạo đường cong chữ V mềm mại, giúp vòng eo trông nhỏ hơn một cách tự nhiên.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, chị em nên duy trì tần suất tập lưng ít nhất 2 buổi/tuần. Bí quyết để có tấm lưng "mảnh mai nhưng không yếu ớt" chính là việc tập trung vào cảm nhận cơ và kiểm soát nhịp độ động tác chậm rãi.