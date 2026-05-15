Khởi động S-Race 2026: Dự án thể thao học đường đầu tiên của Việt Nam đạt Kỷ lục thế giới

Ngày 15/5/2026 tại Cà Mau diễn ra Lễ công bố Giải chạy học sinh S-Race 2026 với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt". Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Cà Mau, đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, Công ty Truyền thông Unicomm, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Tập đoàn TH là đơn vị đồng hành, thương hiệu TH MISTORI là nhà tài trợ vàng của S-Race 2026.

Theo Ban tổ chức, S-Race 2026 được triển khai nhằm hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Ban tổ chức nhấn mạnh, S-Race không chỉ là sân chơi thể thao học đường mà còn hướng tới xây dựng thói quen vận động, lối sống tích cực cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần phát triển con người toàn diện về Đức-Trí-Thể-Mỹ.

Đáng chú ý, S-Race hiện là dự án thể thao học đường đầu tiên của Việt Nam đạt Kỷ lục thế giới có số lượng VĐV tham gia đông nhất.. Năm 2026, giải sẽ tổ chức hai sự kiện chính tại Cà Mau vào ngày 16/5 và Đà Nẵng vào ngày 14/11, đồng thời triển khai hàng loạt hoạt động trực tiếp và trực tuyến dành cho hơn 23 triệu học sinh tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lần đầu tiên, S-Race mở rộng đối tượng tham gia tới học sinh mầm non. Các mô hình như S-Race Family và S-Race School tiếp tục được phát triển nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường, học sinh và gia đình, cùng chung tay xây dựng môi trường sống khỏe mạnh, năng động cho trẻ em Việt Nam.

Năm nay, Quỹ Vì tầm vóc Việt tiếp tục đồng hành với vai trò đối tác thiện nguyện năm thứ tư liên tiếp. Theo đó, quỹ sẽ đóng góp 5.000 đồng cho mỗi số báo danh tại giải chạy trực tiếp và 200 đồng cho mỗi km hoàn thành tại các thử thách trực tuyến để hỗ trợ điều trị khuyết tật vận động cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau ba năm triển khai, chương trình đã đóng góp gần 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ 70 bệnh nhi thực hiện phẫu thuật và phục hồi chức năng. Bên cạnh hoạt động thể thao, S-Race 2026 còn triển khai nhiều chiến dịch truyền thông về dinh dưỡng học đường, vận động khoa học và giáo dục giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần nuôi dưỡng lối sống tích cực và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh.

Theo kế hoạch, sáng 16/5, S-Race Cà Mau sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia của hơn 12.000 người, gồm khoảng 4.200 học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển cùng hơn 8.200 vận động viên hưởng ứng tại 15 điểm trên địa bàn tỉnh. Giải có các nội dung dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với cự ly từ 1km đến 3km.

Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân từ hạng Nhất đến hạng Mười ở sáu nội dung thi đấu cùng các giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng vận động viên tham dự đông nhất. Tổng giá trị giải thưởng của chặng Cà Mau là 142 triệu đồng.

Ngoài các nội dung thi đấu chính, S-Race Cà Mau còn tổ chứ.c nhiều hoạt động trải nghiệm thể thao học đường, chương trình dành cho gia đình, học sinh mầm non và các thử thách trực tuyến quy mô toàn quốc. Đặc biệt, thử thách trực tuyến S-Race Family Online sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 28/6 nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong mỗi gia đình Việt Nam. Song song đó, chiến dịch “Nhà mình yêu thể thao” kéo dài từ ngày 16/5 đến 5/7 hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, khuyến khích xây dựng lối sống năng động, khỏe mạnh trong cộng đồng.