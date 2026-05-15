Total Football VNG ra mắt ấn tượng tại sự kiện Vietnam Gameverse 2026

Total Football VNG là tựa game bóng đá trên di động mới do VNGGames và GALA Sports hợp tác phát hành, chính thức cập bến thị trường Đông Nam Á vào ngày 22.04 trước đó. Trò chơi mang tới những chuẩn mực mới cho cộng đồng đam mê chơi game thể thao trên nền tảng thiết bị di động, đề cao kỹ năng cũng như trải nghiệm người dùng.

Với cơ sở dữ liệu khổng lồ hơn 60,000 cầu thủ được cấp bản quyền hình ảnh bởi FIFPro - Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới, cùng đồ họa 3D sống động, đa dạng chế độ chơi, tựa game này được VNGGames đảm bảo cập nhật nội dung liên tục và thậm chí còn hỗ trợ điều khiển tay cầm để game thủ tối ưu các trải nghiệm.

Tại sự kiện Vietnam GameVerse 2026 diễn ra vào hai ngày 08 - 09.05 ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Total Football VNG đã mang đến vô số trải nghiệm đậm chất sân cỏ dành cho các bạn trẻ. Ngay từ ngày đầu tiên, đã có hàng nghìn "Huấn luyện viên" tham gia các thử thách đa dạng để rinh về nhiều phần quà giá trị. Từ việc thi đấu đối kháng, tâng bóng bằng đầu cho đến so tài phản xạ, không gì làm khó được game thủ tại gian hàng Total Football VNG.

Một số bạn trẻ may mắn tham gia thử thách của BTC Total Football VNG còn nhận được chiếc áo đấu có chữ ký riêng của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc - Đại sứ Thương hiệu trò chơi. Anh cũng là chân sút có thẻ mùa độc quyền Pride of SEA ở phiên bản ra mắt chính thức. Ngoài ra, gian hàng này còn trở nên vô cùng sôi động với sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt là BLV Mai Anh Tài và streamer Hậu Zozo, vốn là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng đam mê bóng đá Việt Nam, và cùng mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu vui nhộn với khán giả tham gia.

Không chỉ mang đến không gian giải trí đặc sắc cho người chơi, Total Football VNG còn sớm khẳng định tiềm năng Esports khi chính thức trở thành một trong những bộ môn tranh Huy chương tại SEA Esports Nations Cup 2026 - giải đấu Thể thao Điện tử cấp đội tuyển quốc gia do Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á khởi xướng. Dù chỉ vừa được VNGGames ra mắt thị trường Đông Nam Á vào cuối tháng 4, tựa game bóng đá di động này vẫn nhận được sự tin tưởng, đồng thuận từ Liên đoàn Thể thao điện tử các nước. Đây là một bước đệm quan trọng trong bối cảnh ngành game đang được định hướng trở thành ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm.

Hơn 3 triệu lượt đăng ký trước cũng là minh chứng rõ cho mức độ hưởng ứng từ cộng đồng game thủ khu vực, cộng thêm việc Total Football VNG sở hữu những ưu thế về gameplay và đồ họa, góp phần mở rộng sự đa dạng về thể loại các bộ môn. Trải qua hai ngày thi đấu căng thẳng và không kém phần bùng nổ, vận động viên Đoàn Trọng Tấn với lần đầu tiên góp mặt đã mang về tấm Huy chương Bạc cho đoàn Thể thao điện tử Việt Nam, chỉ thua suýt soát chung kết.

Có thể nói sự góp mặt của Total Football VNG tại Vietnam GameVerse và SNC 2026 đã đánh dấu bước khởi đầu cực kỳ ấn tượng cho tựa game, hứa hẹn dẫn đầu xu hướng trong tương lai. Hiện tại trò chơi vẫn đang tiếp tục phát triển thêm nhiều nội dung mới, đặc biệt hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - FIFA World Cup 2026. Trước đó, Total Football VNG đã công bố hợp tác chính thức cùng 5 đội tuyển bóng đá hàng đầu thế giới là Đức, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha và Na Uy, cũng như 3 huyền thoại sân cỏ.

Để cập nhật các thông tin mới nhất và đầy đủ về tựa game Total Football VNG, bạn có thể theo dõi các kênh truyền thông chính thức sau đây:

Fanpage: https://www.facebook.com/TotalFootballVN/

TikTok: https://www.tiktok.com/@totalfootballvng.vn