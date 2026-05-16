Liverpool thảm bại trước Aston Villa tạo thống kê tệ nhất lịch sử, nguy cơ mất vé Champions League

Rạng sáng ngày 16/5, Liverpool đã phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 2-4 trong chuyến làm khách trên sân của Aston Villa tại vòng 37 Ngoại hạng Anh. Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi 6 năm bất bại của Liverpool trước đối thủ, mà còn khiến họ phải thiết lập một cột mốc đáng buồn nhất trong lịch sử CLB.

Cụ thể, trận thua cách biệt này đã chính thức nâng số bàn thua của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 52. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu, đại diện vùng Merseyside để thủng lưới nhiều đến vậy trong một mùa giải. Đồng thời, đây cũng là thất bại trên sân khách thứ 9 của họ ở mùa bóng năm nay.

Liverpool có chuỗi trận đáng buồn (Ảnh: Getty)

Dù phải chuẩn bị cho trận chung kết UEFA Europa League tại Istanbul sau đó ít ngày, HLV Unai Emery bên phía Aston Villa vẫn mạo hiểm tung ra đội hình mạnh nhất. Sự mạo hiểm này nhanh chóng phát huy tác dụng. Sau khi VAR từ chối một bàn thắng của Cody Gakpo bên phía Liverpool, đội chủ nhà đã khai thông thế bế tắc ở phút 42 nhờ cú dứt điểm tinh tế của Morgan Rogers từ một pha phối hợp đá phạt góc ngắn.

Hiệp hai diễn ra với kịch tính được đẩy lên cao trào. Trung vệ Virgil van Dijk thắp lại hy vọng cho đội khách bằng cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chính pha trượt chân vô duyên sau đó của Szoboszlai đã dâng cơ hội cho Rogers kiến tạo để Ollie Watkins nâng tỷ số lên 2-1.

Trong một ngày mà sức ép từ Aston Villa quá nghẹt thở, thủ thành Giorgi Mamardashvili dù chơi xuất sắc cũng không thể cứu vãn tình thế cho Liverpool. Ollie Watkins nhanh chóng hoàn tất cú đúp từ pha đệm bóng cận thành, trước khi John McGinn vẽ nên siêu phẩm vào góc cao, nâng tỷ số lên 4-1. Những nỗ lực muộn màng của Liverpool chỉ giúp họ có thêm một bàn gỡ của Van Dijk ở cuối trận, đành chấp nhận rời sân với thất bại chung cuộc 2-4.

Aston Villa thắng đậm (Ảnh: Getty)

Chiến thắng này giúp Aston Villa chính thức sở hữu tấm vé tham dự UEFA Champions League mùa tới. Ngược lại, đoàn quân của HLV Arne Slot đang rơi vào tình thế vô cùng nguy ngập. Liverpool hiện có nguy cơ văng khỏi top 5 khi chỉ còn hơn Bournemouth 5 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Ở vòng đấu cuối cùng, họ buộc phải giành chiến thắng trước Brentford nếu muốn giữ lại tấm vé tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa sau.