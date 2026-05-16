S-Race Cà Mau: “Chiến binh nhí" Đất Mũi tự tin bứt phá

Sáng 16/5, Quảng trường Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự có mặt của 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh, hòa chung không khí với 8.200 vận động viên tại 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn tỉnh.

Tham dự S-Race Cà Mau, các "chiến binh nhí" thi đấu ở 6 nội dung gồm: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ Hạng Nhất đến Hạng Mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Cà Mau là 142 triệu đồng.

Hơn 12.000 vận động viên tham gia S-Race Cà Mau

Bên cạnh hoạt động thi đấu, các vận động viên còn được thử sức ở nhiều hoạt động bên lề như trải nghiệm các môn thể thao học đường, check-in bảng "Dấu ấn S-Race" và các không gian vận động tương tác. Chính những trải nghiệm đa dạng này đã biến S-Race thành nơi mỗi học sinh có thể tự tin thể hiện bản thân theo cách riêng.

Với các bạn học sinh, S-Race Cà Mau thực sự là ngày hội gắn kết. Không chỉ trên đường chạy, tại Bảng tin "Dấu ấn S-Race" những dòng tâm sự của các bạn trẻ như một dấu mốc lưu giữ kỉ niệm tuổi học trò.

Năm thứ 6 liên tiếp đồng hành cùng S-Race, Tập đoàn Tập đoàn TH tiếp tục lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục thử thách của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH chia sẻ: "Đồng hành cùng S-Race suốt 6 năm qua, Tập đoàn TH mong muốn góp phần lan tỏa tình yêu thể thao, xây dựng thói quen vận động lành mạnh cho trẻ em ngay từ sớm, bởi chúng tôi tin rằng đầu tư cho sức khỏe và tầm vóc thế hệ trẻ hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của Việt Nam."

S-Race Cà Mau do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Cà Mau, Công ty Truyền thông Unicomm và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời thực hiện Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.