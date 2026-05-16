Toàn cảnh đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh ở Hải Phòng sáng nay, cô dâu diện váy cưới cúp ngực khoe visual 10 điểm, chú rể cực tinh tế

Tiếp nối lễ ăn hỏi và rước dâu rộn ràng tại Ninh Bình, sáng nay ngày 16/5, tuyển thủ Vũ Văn Thanh đã chính thức tổ chức lễ cưới hoành tráng tại quê nhà Hải Phòng để rước nàng hot girl Trần Bích Hạnh về dinh. Không gian tiệc cưới xa hoa, dàn siêu xe đón dâu ngập mùi tiền cùng visual đỉnh chóp của cặp đôi đang chiếm sóng toàn bộ cõi mạng.

Sau khi hoàn tất các nghi thức truyền thống tại quê nhà cô dâu, đoàn xe hoa tiến về rạp cưới nhà chú rể. Dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce đắt giá được phủ hoa tươi đỏ rực vô cùng bắt mắt. Bước xuống từ siêu xe, chú rể Văn Thanh tinh tế mở cửa xe đón vợ, không quên đưa tay chắn trên nóc xe, tránh cô dâu va chạm. Sự xuất hiện của cô dâu Trần Bích Hạnh trong tà váy cưới lộng lẫy cũng gây chú ý.

Khác với hình ảnh dịu dàng, đằm thắm với áo dài đỏ trước đó, nàng hot girl chọn diện một chiếc váy cưới cúp ngực phom dáng công chúa không quá rườm rà nhưng vẫn khoe trọn nhan sắc xinh đẹp. Thiết kế cúp ngực giúp cô dâu khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả cùng vòng một quyến rũ, vòng hai thon gọn vốn là thương hiệu của hotgirl phòng gym bấy lâu nay. Lối trang điểm nhẹ nhàng kết hợp cùng chiếc voan cài tóc dịu dàng giúp visual của Bích Hạnh bừng sáng trong mọi góc máy, khiến người hâm mộ phải đồng loạt chấm điểm mười cho nhan sắc nàng dâu.

Văn Thanh đón nàng về dinh, tinh tế che chắn cho Bích Hạnh khi xuống xe

Chú rể không quên nâng váy cưới giúp cô dâu Bích Hạnh di chuyển dễ dàng hơn

Những tấm ảnh cưới ngọt ngào được trang trí khắp rạp cưới khủng ở quê nhà chú rể

Cặp đôi tiến vào rạp cưới, chuẩn bị cử hành nghi thức đám cưới

Cô dâu Bích Hạnh khoe visual xinh đẹp trong váy cưới cúp ngực

Không chỉ gây sốt bởi vẻ bề ngoài xứng lứa vừa đôi, cặp đôi còn khiến hội độc thân phải ăn "cẩu lương" ngập tràn trước những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Trong suốt quá trình di chuyển vào lễ đường giữa vòng vây của truyền thông và quan khách, chú rể Văn Thanh luôn thể hiện sự tinh tế và chu đáo khi chăm sóc vợ từng li từng tí.

Anh liên tục nắm chặt tay Bích Hạnh, ân cần dìu cô bước đi trên thảm đỏ và không quên chú ý đỡ tà váy cưới cồng kềnh để vợ có thể sải bước một cách thoải mái và an toàn nhất. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi của cặp đôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu viên mãn của họ.

Đám cưới tại Hải Phòng sáng nay có thể xem là một cái kết ngọt ngào cho hành trình yêu đương đầy lãng mạn của Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè, cặp trai tài gái sắc đã chính thức về chung một nhà.

Văn Thanh nắm tay vợ bước vào nơi tổ chức hôn lễ

Cậu nhóc là người thân của Văn Thanh - Bích Hạnh nhận nhiệm vụ đặc biệt - mang nhẫn cho cô dâu chú rể

