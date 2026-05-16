Duy Mạnh tự hào khoe cậu quý tử vô địch môn bóng rổ, cả nhà đến ăn mừng, nhan sắc tiểu thư Quỳnh Anh gây chú ý

Trong loạt ảnh được chính Duy Mạnh chia sẻ, cậu quý tử Duy Minh (biệt danh bé Ú) xuất hiện nổi bật với đồng phục thể thao màu đỏ, đeo huy chương vàng và cầm chiếc cúp lớn hơn cả người. Cậu bé cười rạng rỡ, liên tục tạo dáng vui vẻ bên bố và người thân sau khi giành chức vô địch môn bóng rổ cùng trường mầm non mà cậu bé đang theo học. Giải đấu thuộc khuôn khổ ngày hội thể thao của phường Cửa Nam.

Đặc biệt, khoảnh khắc cả đại gia đình Duy Mạnh có mặt đông đủ để chúc mừng cậu bé Duy Minh khiến người hâm mộ thả tim rần rần. Từ ông bà, bố ẹm cho tới anh chị em đều xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tạo nên khung hình gia đình hạnh phúc. Đi cùng loạt ảnh ăn mừng, Duy Mạnh hào hứng chia sẻ: “Gia đình tự hào về Duy Minh. Giỏi lắm con trai yêu. Trường mầm non 20/10 vô địch môn bóng rổ. Chung kết 3-1, Duy Minh ghi 2 bàn”. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ cho thấy niềm vui và sự tự hào của nam tuyển thủ dành cho con trai.

Bên cạnh cậu quý tử đáng yêu, nhan sắc của bà xã Duy Mạnh - nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Dù xuất hiện giản dị với áo tối màu và gần như không trang điểm cầu kỳ, tiểu thư Hà thành vẫn gây thiện cảm nhờ gương mặt sáng, làn da trắng và phong thái nhẹ nhàng.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Quỳnh Anh ngày càng đằm thắm sau khi làm mẹ hai con. Ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn thường xuyên được khen ngợi bởi cuộc sống kín tiếng, chăm lo gia đình và luôn đồng hành cùng chồng trong các dấu mốc quan trọng.

Về phía Duy Mạnh, nam cầu thủ nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến các con trưởng thành từng ngày. Dù bận rộn với lịch thi đấu và tập luyện, anh vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình và thường xuyên có mặt trong những hoạt động quan trọng của các con.

Sau 6 năm kết hôn, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã có 2 người con đáng yêu

Cả hai trở thành hình mẫu trong làng bóng đá bởi sự xứng lứa vừa đôi, hôn nhân viên mãn, hạnh phúc

Tú Tú.