Con trai Khánh Thi - Phan Hiển "trổ mã" điển trai gây sốt, 11 tuổi sở hữu bảng thành tích đáng nể, 2 lần vô địch thế giới

Bé Kubi (tên thật là Nguyễn Minh Cường) - con trai đầu lòng của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển - đang nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ với bộ ảnh mới đầy phong cách. Cậu bé gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng, gương mặt điển trai cùng thần thái tự tin trước ống kính dù tuổi đời còn nhỏ.

Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, bé Kubi diện vest đen lịch lãm kết hợp áo sơ mi sáng màu, tạo nên vẻ ngoài vừa đáng yêu vừa chững chạc. Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ giúp quý tử nhà Khánh Thi - Phan Hiển nhanh chóng “đốn tim” người xem.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, bé Kubi còn ghi điểm bởi sự dạn dĩ và khả năng tạo dáng tự nhiên như một mẫu nhí chuyên nghiệp. Trong từng khung hình, cậu bé thoải mái biến hóa nhiều biểu cảm khác nhau, khi tinh nghịch với mô hình đồ chơi, lúc lại thư sinh với kính mắt, cho thấy phong thái rất tự tin chuẩn sao nhí V-biz.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Kubi còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi được tiếp xúc với dancesport từ khoảng 2-3 tuổi. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là những tên tuổi hàng đầu của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam, cậu bé nhanh chóng cho thấy khả năng cảm nhạc tốt, phong thái biểu diễn tự tin và sự kỷ luật trong tập luyện.

Năm 2023, Kubi gây chú ý lớn khi cùng bạn nhảy May (tên thật Linh San) giành huy chương vàng nội dung Latin thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship tổ chức ở Italy. Thành tích này giúp cậu bé trở thành một trong những VĐV nhí của dancesport Việt Nam đạt dấu ấn quốc tế từ rất sớm. Chính Khánh Thi từng xúc động chia sẻ rằng cả hai vợ chồng đã bật khóc khi nghe Quốc ca Việt Nam vang lên trên đất Italy.

Đáng chú ý, Kubi không chỉ vô địch một lần. Năm 2024, cậu bé tiếp tục cùng bạn nhảy bảo vệ thành công huy chương vàng tại Syllabus World Championship, trở thành nhà vô địch thế giới hai năm liên tiếp ở lứa tuổi thiếu nhi.

Ngoài các giải quốc tế, con trai Phan Hiển còn sở hữu thành tích đáng nể trong nước như 7 huy chương vàng tại Giải vô địch khiêu vũ thể thao nghệ thuật - Linedance quận 3 mở rộng, nhiều năm liên tiếp đứng đầu các giải phong trào và thiếu nhi. Mới đây nhất, Kubi và May (Linh San) cùng nhau giành 2 HCV ở giải vô địch dancesport Đông Nam Á 2026.

Hiện tại, Kubi được xem là một trong những gương mặt nhí nổi bật của dancesport Việt Nam. Không chỉ thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố mẹ, cậu bé còn cho thấy sự nghiêm túc và bản lĩnh thi đấu đáng nể ở tuổi còn rất nhỏ. Phan Hiển cũng từng chia sẻ mục tiêu định hướng con trai chinh phục đỉnh cao dancesport thế giới trong tương lai.