Cam thường check visual cô dâu Bích Hạnh ngày ăn hỏi, Văn Thanh tạo dáng lừng lững gợi nhớ ký ức Thường Châu

Ngày 16/5, hậu vệ Đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh và hot girl Trần Bích Hạnh đã chính thức làm lễ ăn hỏi và rước dâu. Sau 4 năm gắn bó kín tiếng, cặp đôi "trai tài gái sắc" nhận được sự quan tâm lớn và những lời chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ.

Tại lễ ăn hỏi diễn ra ở Ninh Bình (quê nhà cô dâu), chú rể Vũ Văn Thanh chiếm trọn spotlight khi tạo dáng khoanh tay trước ngực. Đây là hình ảnh gợi nhớ trực tiếp đến cú sút penalty lịch sử tại Thường Châu năm 2018. Khác với vẻ lạnh lùng năm xưa, Văn Thanh của ngày cưới diện chiếc áo dài trắng cách tân lịch lãm, nở nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc khi chuẩn bị rước nàng về dinh.

Bên cạnh sự bảnh bao của chú rể, nhan sắc của cô dâu Trần Bích Hạnh cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trước đó, trong buổi tiệc vu quy sớm vào ngày 12/5, Bích Hạnh từng bị dìm nhan sắc do chọn kiểu tóc búi cổ điển không phù hợp. Tuy nhiên, trong lễ ăn hỏi chính thức hôm nay, "hot girl phòng gym" đã có màn chấm dứt mọi tranh cãi một cách thuyết phục.

Xuất hiện trong tà áo dài trắng dịu dàng, Bích Hạnh chọn lối trang điểm trong trẻo, nhẹ nhàng cùng kiểu tóc uốn xoăn sóng nước thả tự nhiên. Sự thay đổi này giúp cô dâu tôn lên trọn vẹn gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng và vóc dáng nuột nà. Đứng cạnh Văn Thanh, Bích Hạnh nhận được cơn mưa lời khen nhờ diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ và cực kỳ xứng đôi với nam cầu thủ.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Cô là một KOL, hot girl nổi tiếng trong cộng đồng thể hình và sở hữu khối tài sản tự thân đáng mơ ước. Sau lễ ăn hỏi và tiệc cưới tại quê nhà hôm nay, cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc cưới hoành tráng tại Hà Nội vào ngày 20/6 tới để chung vui cùng bạn bè và dàn cầu thủ V.League.

