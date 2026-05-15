Khánh Thi bị vô ơn?

Đằng sau danh xưng "Nữ hoàng Dancesport" và bảng thành tích vô tiền khoáng hậu là nỗi lòng của một người thầy chứng kiến học trò rời đi trong sự hiểu lầm. Thay vì oán trách, Khánh Thi chọn cách tiếp tục cống hiến để không phụ lại chính mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng Dancesport Khánh Thi đã có những dòng chia sẻ đầy tâm trạng về nghề huấn luyện. Bài viết nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng, bởi nó chạm đến một thực tế nghiệt ngã trong quan hệ thầy trò: Sự khác biệt giữa kỷ luật và tự do.

Khánh Thi kể lại câu chuyện khi một phóng viên hỏi về niềm tự hào đối với những đóng góp của cô cho lịch sử Dancesport nước nhà. Khánh Thi thừa nhận, có những lúc cô cảm thấy xót xa khi những người mình từng dốc lòng dìu dắt lại chọn cách ra đi để tìm "tự do". Trong mắt người thầy, sự nghiêm khắc là kỷ luật, hy sinh và bảo vệ. Nhưng trong mắt học trò, đôi khi đó lại trở thành sự kìm hãm.

Cảm giác bị coi là "vật cản" trên con đường của học trò khiến người làm thầy không khỏi chạnh lòng. Thậm chí, chị thú nhận đã có lúc muốn thốt lên hai chữ "vô ơn". Đó không phải là sự hằn học, mà là sự hụt hẫng của một người đã cho đi quá nhiều nhưng không nhận lại được sự thấu hiểu từ chính những người mình từng coi là máu mủ.

Khánh Thi nặng lòng khi bị học trò hiểu nhầm (Ảnh: FBNV)

Trong sự nghiệp Khánh Thi đã mang về những vinh quang chói lọi với 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia, lọt Top 10 châu Á và đặc biệt là kỳ tích 2 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Trong nhà Châu Á (Asian Indoor Games 2009). Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành trọng tài quốc tế của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF).

Khánh Thi với vai trò trọng tài quốc tế (Ảnh: FBNV)

Khi chuyển sang vai trò huấn luyện, cô tiếp tục đào tạo nên những thế hệ vàng giúp Việt Nam liên tục gặt hái "mưa huy chương vàng" tại các kỳ SEA Games. Với những cống hiến không mệt mỏi, cô đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, Huân chương Lao động cao quý. Dù đối mặt với những tổn thương tinh thần khi tâm huyết bị hiểu lầm, Khánh Thi vẫn chọn cách ứng xử đầy văn minh. Thay vì đào sâu vào những mâu thuẫn cá nhân, cô chọn cách mỉm cười và tiếp tục sứ mệnh của mình.

Câu nói của cô với nhà báo: “Em chỉ cần chính em không nản và vẫn tiếp tục cống hiến thôi” như một lời khẳng định về giá trị tự thân. Với một người đã nếm trải đủ thăng trầm, cô hiểu rằng lòng biết ơn là một món quà, không phải là điều kiện để làm nghề.

Khánh Thi không còn thi đấu, đã chuyển sang công tác đào tạo (Ảnh: FBNV)

Thời gian qua, Khánh Thi nhiều lần tâm trạng, tâm sự chuyện nghề. Trong chặng đường chuyển sang sự nghiệp HLV, nữ kiện tướng gặp không ít khó khăn, có người đến, có người đi và vẫn còn những người ở lại. Gần nhất, dưới sự dẫn dắt của Khánh Thi, Phan Hiển và Đặng Thu Hương đã gây tiếng vang tại giải đấu dancesport Đông Nam Á và chuẩn bị hướng giải đấu quốc tế trong năm nay.