Văn Thanh rước “chị đẹp gymer” Bích Hạnh về dinh bằng Rolls-Royce bạc tỷ, cô dâu xinh không điểm chê

Hậu vệ Vũ Văn Thanh tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi sử dụng chiếc Rolls-Royce sang trọng để đón cô dâu Trần Bích Hạnh trong ngày trọng đại. Hình ảnh “xế hộp” màu đen nổi bật với cụm hoa đỏ rực phía đầu xe xuất hiện giữa khu phố nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Ninh Bình, quê của vợ Văn Thanh hôm nay.

Bên cạnh dàn xe đón dâu nổi bật, tâm điểm của ngày cưới còn là cô dâu Bích Hạnh – người được nhiều cư dân mạng gọi là “chị đẹp gymer”. Bạn đời của Văn Thanh sở hữu ngoại hình quyến rũ, vóc dáng nổi bật. Trong ngày vui, Bích Hạnh diện áo dài truyền thống với thần thái rạng rỡ, nhận nhiều lời khen về nhan sắc ngoài đời.

Lễ cưới của Văn Thanh và Bích Hạnh vẫn gây chú ý bởi sự chỉn chu và không khí ấm cúng. Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi, gia đình Văn Thanh đã xin hỏi cưới, rước nàng Bích Hạnh về tổ chức đám cưới ở quê nhà của chú rể ở Hải Phòng. Tại đây, Văn Thanh diện vest lịch lãm, còn cô dâu diện váy cưới cúp ngực khoe trọn bờ vai gợi cảm. Kiểu tóc của cô dâu cũng được dân tình khen ngợi đơn giản nhưng phù hợp, xinh đẹp hơn hẳn so với lễ vu quy hôm 12/5.