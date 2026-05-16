Độc lạ: Cầu thủ Tunisia bị bố bắt ở nhà, không cho dự World Cup 2026

Trong khi việc tham dự World Cup là giấc mơ lớn nhất của mọi cầu thủ, tiền đạo trẻ Louey Ben Farhat lại vừa gây xôn xao dư luận khi từ chối lời triệu tập từ đội tuyển Tunisia theo một kịch bản vô cùng hy hữu.

Sự việc diễn ra ngay trước thềm công bố danh sách chính thức của đội tuyển quốc gia nước này. Chân sút 19 tuổi thuộc biên chế câu lạc bộ Karlsruher SC (Đức) đã bất ngờ xin rút lui sau một cuộc điện thoại từ chính phụ huynh của mình.

Cụ thể, trong buổi họp báo công bố 26 tuyển thủ Tunisia tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Huấn luyện viên trưởng Sabri Lamouchi đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng và tức giận. Chiến lược gia 54 tuổi công khai chia sẻ với truyền thông rằng ông đã nhận được một cuộc gọi ngắn vào buổi sáng từ bố của Ben Farhat.

"Bố của cậu ấy gọi điện và thông báo ngắn gọn rằng con trai ông còn quá sớm để lên tuyển nên sẽ không hội quân, sau đó lập tức dập máy", ông Lamouchi cho biết.

Louey Ben Farhat vắng mặt ở World Cup 2026

Ngay sau tình huống bất ngờ đó, vị thuyền trưởng người Pháp cùng ban huấn luyện đã liên tục liên lạc lại cho cả tiền đạo này lẫn người cha để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, cả hai phía đều tắt máy. Trước hành động được cho là thiếu chuyên nghiệp này, chiến lược gia Lamouchi thẳng thắn chỉ trích đây là sự thiếu tôn trọng lớn đối với màu áo đội tuyển quốc gia và tuyên bố chính thức gạch tên Ben Farhat khỏi chiến dịch, khép lại vụ việc.

Louey Ben Farhat sinh năm 2007 tại Waiblingen (Đức), sở hữu hai quốc tịch Đức và Tunisia. Mùa giải năm nay, tiền đạo trẻ đang có phong độ rất cao tại giải hạng Nhì Đức (2. Bundesliga) khi ghi được 6 bàn thắng sau 19 lần ra sân cho Karlsruher SC, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn châu Âu.