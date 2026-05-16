Video: Cận cảnh Văn Thanh đón dâu bằng siêu xe Rolls-Royce sang chảnh, cô dâu Bích Hạnh cực xinh, visual được khen nức nở

Văn Thanh đón dâu trên siêu xe Rolls-Royce sang chảnh

Sáng ngày 16/5, không khí tại tư gia của nàng WAG Trần Bích Hạnh ở Ninh Bình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi người dân và người hâm mộ đổ xô theo dõi ngày vui của tiểu thư thành Nam và chàng tuyển thủ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh. Là một trong những ngôi sao sân cỏ có thu nhập và độ chịu chi thuộc hàng top của bóng đá Việt Nam, Văn Thanh đã không khiến công chúng thất vọng khi đầu tư dàn xe rước dâu chuẩn "đại gia".

Dẫn đầu đoàn rước dâu hoành tráng là chiếc siêu xe Rolls-Royce màu đen bóng bẩy, sang trọng có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, được trang trí hoa tươi vô cùng tinh tế. Chú rể Văn Thanh xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự hồi hộp trong ngày trọng đại của cuộc đời khi bước xuống từ chiếc siêu xe để chuẩn bị đón "nàng về dinh".

Chiếc siêu xe Rolls-Royce đắt giá dẫn đầu đoàn rước dâu của Văn Thanh tại Ninh Bình (Ảnh: Hayday Media)

Văn Thanh nắm tay bà xã xinh đẹp lên xe hoa sang chảnh (Ảnh: Hayday Media)

Chiếc xe hoa đưa cô dâu chú rể về quê hương Hải Phòng để tổ chức lễ cưới (Ảnh: Mayday Media)

Nếu như dàn siêu xe đón dâu làm người ta trầm trồ về độ hoành tráng, thì khoảnh khắc cô dâu chú rể xuất hiện bên nhau lại khiến tất cả phải xuýt xoa vì quá đẹp đôi. Trong ngày vui, Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh chọn diện bộ áo dài truyền thống mang sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc viên mãn.

Trên nền vải gấm cao cấp, những đường nét thêu rồng phượng uốn lượn bằng chỉ đồng tinh xảo giúp cặp đôi toát lên vẻ sang trọng, đài các. Chú rể Văn Thanh nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, phong độ. Trong khi đó, cô dâu Bích Hạnh khéo léo kết hợp chiếc áo dài cùng mấn đội đầu đồng điệu, tay cầm bó hoa Calla Lily mang sắc hồng cam độc đáo, tôn lên trọn vẹn nét đẹp thanh tú, vừa truyền thống lại vừa hiện đại.

Ngay khi những hình ảnh và thước phim ngắn trong lễ cưới được hé lộ, visual của cô dâu Bích Hạnh lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên MXH. Vốn là một hot girl sở hữu vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc cuốn hút có tiếng, Bích Hạnh trong ngày cưới lại càng thêm phần lộng lẫy. Lối trang điểm trong trẻo, điểm xuyết màu son đỏ rạng rỡ giúp cô nàng tỏa sáng trong mọi góc máy, bất chấp cả "cam thường" của hội qua đường.

Visual cô dâu Bích Hạnh được khen nức nở

Văn Thanh đón nàng về dinh trong niềm hạnh phúc

Biểu cảm nhí nhố của Văn Thanh khi đón cô dâu

Cặp đôi khoá môi cực ngọt

Đứng cạnh chú rể Văn Thanh, Bích Hạnh nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Những khoảnh khắc hai người tay trong tay, trao nhau ánh mắt tình tứ và nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn lung linh đã chứng minh cho một tình yêu ngọt ngào. Hàng loạt bình luận từ netizen đều đồng tình chấm cho nhan sắc của cô dâu điểm 10 tuyệt đối, "10 điểm không có nhưng".

"Cô dâu hôm nay đẹp xuất sắc, góc nghiêng hay chính diện đều đỉnh cao thật sự!", "Chọn kiểu tóc phù hợp và makeup có tâm là xinh lắm luôn", "Gấp đôi sự sang chảnh, từ xe đến người đều không có điểm nào để chê. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!"...