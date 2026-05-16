Quang Hải lái Range Rover 8 tỷ đưa vợ đi ăn cưới Văn Thanh, Chu Thanh Huyền mặc đơn giản vẫn xinh, được khen tinh tế với cô dâu

Đám cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh và hot girl Trần Bích Hạnh tại Hải Phòng sáng nay không chỉ làm bùng nổ cõi mạng bởi sự chịu chi của cô dâu chú rể mà còn bởi dàn khách mời toàn những ngôi sao đình đám. Giữa dàn WAG và cầu thủ xúng xính váy áo đổ bộ về quê Văn Thanh ăn cưới, sự xuất hiện của cặp vợ chồng Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các camera qua đường. Cặp đôi khiến dân tình trầm trồ khi di chuyển từ Hà Nội xuống Hải Phòng trên chiếc xế hộp hạng sang Range Rover trị giá hơn 8 tỷ đồng do chính nam cầu thủ cầm lái.

Ngay khi bước vào không gian tiệc cưới, diện mạo của Chu Thanh Huyền đã lập tức chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ. Thay vì chọn những bộ cánh lộng lẫy, cắt xẻ táo bạo hay váy áo dạ hội cầu kỳ thường thấy, bà xã Quang Hải ghi điểm khi diện một chiếc áo polo màu trắng tinh khôi, sơ vin gọn gàng cùng quần âu thanh lịch. Cô nàng chọn kiểu tóc búi thấp đơn giản, để lộ gương mặt thanh tú cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nước da trắng rạng rỡ. Đứng cạnh một Quang Hải cũng diện chiếc áo sơ mi trắng cộc tay đồng điệu, hai vợ chồng toát lên vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng không kém phần sang trọng.

Chu Thanh Huyền sánh vai bên Quang Hải khi đi dự đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh (Ảnh: Quý Rau, TTNV)

Lựa chọn trang phục tối giản này của Chu Thanh Huyền nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng vì sự tinh tế và khéo léo. Nhiều netizen tinh ý nhận ra rằng việc mặc một chiếc áo polo trắng giản dị giúp cô nàng vừa giữ được sự thanh lịch, lịch sự khi đi dự tiệc, lại vừa khéo léo nhường trọn spotlight cho nhân vật chính, tuyệt đối không chiếm hào quang của cô dâu Bích Hạnh trong ngày trọng đại.