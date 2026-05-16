U17 Việt Nam tự tin viết tiếp lịch sử trước Australia tại U17 châu Á

Sau khi xuất sắc giành tấm vé lịch sử tham dự U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đang tràn đầy tự tin hướng tới trận tứ kết giải U17 châu Á gặp U17 Australia, diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5 tại Jeddah.

Khác với giải đấu một năm trước, hành trình lần này của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland mang một diện mạo hoàn toàn mới. U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng C sau khi giành được 6 điểm trước các đối thủ mạnh như Yemen, UAE và Hàn Quốc. Lối chơi của đội không chỉ bài bản, giàu sức tấn công mà còn sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội rất sắc bén, lên tới 25% theo thống kê của AFC. Điểm tựa lớn nhất của các cầu thủ trẻ hiện tại là tâm lý thi đấu vững vàng và sự tự tin cao độ sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé đi World Cup.

AFC kỳ vọng ở U17 Việt Nam

Phía bên kia chiến tuyến, U17 Australia tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng D sau một trận thắng Ấn Độ và một trận thua Uzbekistan. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng xứ chuột túi là thể hình và thể lực vượt trội, với cân nặng trung bình lên tới hơn 72kg, hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam trong các tình huống không chiến. Tuy nhiên, hàng thủ của U17 Australia lại bộc lộ nhiều khoảng trống khi đã phải chịu tới 39 pha dứt điểm sau hai trận vòng bảng, đồng thời các chân sút của họ cũng thường xuyên bỏ lỡ cơ hội do nóng vội.

Dù đối thủ sở hữu lợi thế về thể hình và có nhiều thay đổi về nhân sự, lịch sử đối đầu ở các giải trẻ trước đây cho thấy U17 Việt Nam không hề e ngại Australia. Với tinh thần thoải mái và quyết tâm đi sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn trong trận đấu đêm nay.