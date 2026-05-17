Out trình: Hủy diệt đối thủ Nhật Bản chỉ sau 2 set đấu, Trương Vinh Hiển vô địch đơn nam PPA Kuala Lumpur

Chiều 17/5, tay vợt đến từ Việt Nam - Trương Vinh Hiển đánh bại tay vợt Nasa Hatakeyama trong trận chung kết với tỷ số áp đảo, qua đó chính thức bước lên ngôi vương nội dung đơn nam giải PPA Kuala Lumpur Open theo một kịch bản không thể hoàn hảo hơn. Trận chung kết diễn ra với sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ về một màn so tài nảy lửa, nhưng thực tế trên sân lại là màn trình diễn đơn phương độc mã mang tên Trương Vinh Hiển.

Trương Vinh Hiển vô địch đơn nam PPA Kuala Lumper 2026 (Ảnh: PPA)

Đối đầu với tay vợt sừng sỏ người Nhật Bản, Vinh Hiển đã thể hiện một phong độ hủy diệt và hoàn toàn "out trình" đối thủ. Ngay từ những phút đầu tiên, tay vợt Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn thế trận bằng những pha điều bóng hiểm hóc và các cú dứt điểm chuẩn xác. Kết quả các set đấu nhanh chóng phản ánh sự chênh lệch mười mươi khi Vinh Hiển hạ gục Nasa Hatakeyama lần lượt với tỷ số 11-2 và 11-3. Chiến thắng chóng vánh 2-0 này đã khép lại trận chung kết trong sự ngỡ ngàng của đối thủ và sự thán phục của toàn bộ khán giả có mặt tại nhà thi đấu.

Vinh Hiển và hành trình xưng vương hoàn hảo ở PPA Tour Asia tại Kuala Lumper (Ảnh: FBNV)

Chức vô địch PPA Kuala Lumpur Open lần này của Trương Vinh Hiển không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu, mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh tuyệt đối của anh tại giải đấu năm nay. Suốt hành trình tiến đến ngai vàng, tay vợt Việt Nam hoàn toàn bất bại và không để thua bất kỳ một game đấu nào. Chiến tích này giúp Vinh Hiển mang về chiếc cúp vàng danh giá một cách hoàn toàn xứng đáng, đồng thời là bệ phóng lớn để anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong hệ thống giải PPA thời gian tới.