Dũng cảm nhảy xuống hồ cứu sống 4 cô gái tuổi teen bị đuối nước, võ sĩ 30 tuổi tử nạn thương tâm

Theo truyền thông địa phương, võ sĩ Medet Zheenaliev, 30 tuổi khi ấy đang đi nghỉ cùng bạn bè tại hồ Issyk-Kul - địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc làng Baktuu-Dolonotu, Kyrgyzstan. Trong lúc vui chơi, phát hiện nhóm 4 cô gái gặp nguy hiểm giữa hồ, một người bị dòng nước mạnh kéo chìm xuống. Không chần chừ, Zheenaliev cùng một người bạn lập tức lao xuống nước cứu người.

Nhờ sự hỗ trợ của hai người đàn ông, cả 4 cô gái đều được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc cứu người đầy quả cảm ấy, Zheenaliev lại không thể quay trở lại mặt nước. Vụ việc xảy ra hôm 12/5. Đến ngày hôm sau, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của nam võ sĩ dưới hồ. Giới chức xác nhận nguyên nhân tử vong là đuối nước trong lúc thực hiện cứu hộ.

Võ sĩ Medet Zheenaliev, 30 tuổi, đã hy sinh khi dũng cảm cứu một nhóm nữ sinh khỏi chết đuối

Medet Zheenaliev là võ sĩ MMA hạng bán trung thi đấu chuyên nghiệp tại Nga, sở hữu thành tích 2 thắng và 2 thua. Dù sự nghiệp chưa quá nổi bật, hành động dũng cảm cuối cùng của anh khiến nhiều người xúc động và dành sự tiếc thương sâu sắc.

Hồ nước Issyk-Kul ở Kyrgyzstan, nơi xảy ra vụ việc thương tâm (Ảnh: Alamy)

Bi kịch này cũng gợi nhớ tới vụ việc của cựu võ sĩ MMA Geronimo Dos Santos tại Brazil. Theo báo chí địa phương, võ sĩ 45 tuổi đã thiệt mạng sau khi đi bơi trên sông Negro thuộc khu vực Amazon. Dos Santos bị dòng nước cuốn trôi và mất tích. Thi thể của ông sau đó được tìm thấy mắc kẹt dưới các tảng đá dưới đáy sông.

Chính quyền địa phương gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của cố võ sĩ, mong họ có đủ sức mạnh để vượt qua mất mát lớn này. Geronimo Dos Santos từng thi đấu cho nhiều hệ thống MMA lớn, trong đó có Ultimate Fighting Championship. Ông sở hữu thành tích chuyên nghiệp 45 trận thắng, 26 thất bại và 1 trận hòa. Trận đấu cuối cùng của Dos Santos diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, khi ông đánh bại Aleksei Oleinik chỉ sau 109 giây ở sự kiện BKFC.

