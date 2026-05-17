MC bóng đá nhận bão chỉ trích khi chê BTS là "thảm hoạ", "lố bịch" khi hát ở World Cup

Một làn sóng giận dữ đang bùng lên mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS sau khi Rory Jennings – một MC bóng đá kiêm YouTuber nổi tiếng có những phát ngôn mang tính chủ quan về nhóm nhạc này ngay trên sóng truyền hình của kênh talkSPORT.

Sự việc bắt đầu trong một buổi phát sóng, khi vang lên ca khúc "Dynamite" của BTS và thông báo về khả năng nhạc K-pop sẽ xuất hiện tại chung kết World Cup 2026. Ngay lập tức, Rory Jennings đã tỏ thái độ khó chịu và phản ứng vô cùng dữ dội. Nam MC không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề như "thảm họa" và "hoàn toàn lố bịch" để mô tả về bài hát.

Rory Jennings khẳng định rằng thể loại nhạc này không hề phù hợp với không khí tại sân vận động và cho rằng việc bật nhạc BTS là một hành động "tra tấn" người hâm mộ bóng đá. Dù người bạn dẫn đã cố xoa dịu tình hình bằng cách giải thích rằng BTS có hàng chục triệu người hâm mộ trên thế giới yêu thích ca khúc này, Jennings vẫn gay gắt đáp trả: "Họ thích thì cứ đi mà xem ca nhạc (concert), không việc gì phải bật nó ở một trận chung kết bóng đá cả".

Rory Jennings (áo nâu nhạt) gây tranh cãi khi nói về BTS

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng fan của BTS đã vô cùng phẫn nộ. Làn sóng chỉ trích dữ dội đã đổ dồn về phía nam MC và kênh talkSPORT. Nhiều người hâm mộ cho rằng những nhận xét của Jennings là thô lỗ và thiếu tôn trọng nghệ sĩ.

Trên mạng xã hội X, hàng loạt bình luận chỉ trích và yêu cầu nhà đài phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Một người hâm mộ bức xúc viết: "Kênh talkSPORT cần phải loại bỏ Rory Jennings khỏi chương trình ngay lập tức. Sự thiếu tôn trọng mà anh ta thể hiện đối với BTS và ARMY là không thể chấp nhận được. Anh ta nghĩ mình là ai chứ?".

BTS sẽ biểu diễn ở chung kết World Cup 2026

Hiện tại, đoạn clip bình luận trên vẫn đang tiếp tục nhận về lượng tương tác lớn và tranh cãi gay gắt từ cả phía người hâm mộ âm nhạc lẫn khán giả bóng đá.