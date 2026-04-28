BTS "đại náo" sân Pickleball tại Mỹ, Jin phong V làm "bậc thầy phẩy vợt"

Mới đây, trong quãng nghỉ ngắn sau đêm diễn thành công tại Tampa, các thành viên BTS đã quyết định trải nghiệm bộ môn thể thao "làm mưa làm gió" tại Mỹ là Pickleball. Jin đã thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc này lên trang Instagram cá nhân, hé lộ khía cạnh năng động và tinh nghịch của nhóm phía sau ánh đèn sân khấu.

Địa điểm được nhóm lựa chọn là Pickle & Pint tại Largo, Florida. Các ngôi sao toàn cầu đã ghé thăm và sử dụng sân tập trong nhà để đảm bảo sự riêng tư trước khi chuẩn bị cho đêm diễn tiếp theo.

Các thành viên BTS trên sân pickleball

Từ "Bậc thầy" Taehyung đến những tình huống "dở khóc dở cười"

Trong đoạn video được đăng tải, người hâm mộ không khỏi thích thú trước kỹ năng điêu luyện của V (Taehyung). Jin thậm chí không ngần ngại phong danh hiệu "Bậc thầy Pickleball" cho người anh em cùng nhóm khi chứng kiến những pha xử lý bóng nhanh nhẹn và chuẩn xác của V.

Video các thành viên BTS trên sân pickleball

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại thuộc về sự tương tác hài hước giữa bộ ba. Một phân cảnh quay cảnh Jin và V ngồi quan sát J-Hope thi đấu, đầu của cả hai di chuyển nhịp nhàng theo hướng bóng như những khán giả chuyên nghiệp. Một tình huống hy hữu đã xảy ra khi cú đánh của J-Hope đưa bóng đi chệch hướng và trúng ngay vào Jin. Tiếng cười sảng khoái của các ngôi sao khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền, từ khóa liên quan đến BTS và Pickleball đã nhanh chóng lọt top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.

"Thật tuyệt vời khi thấy họ có thời gian để thực sự thư giãn và tận hưởng cuộc sống như những người trẻ bình thường giữa một tour diễn khổng lồ", một tài khoản bình luận trên Instargram.