TYPTI - môn thể thao mới toanh hứa hẹn sẽ soán ngôi cả Tennis lẫn Pickleball: Việt Nam đã có người chơi

Thể thao đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Pickleball. Tuy nhiên, khi những tranh cãi về tiếng ồn và hạn chế trong kỹ thuật xoáy bắt đầu xuất hiện, TYPTI (đọc là TIP-tee) nổi lên như một phiên bản nâng cấp hoàn hảo. Đây không chỉ là một trào lưu nhất thời mà là một dự án đầy tham vọng nhằm lôi kéo hàng triệu người chơi môn thể thao dùng vợt quay trở lại sân đấu với cảm giác chạm bóng thật tay nhất.

Người đứng sau TYPTI là Steve Bellamy – nhân vật quyền lực từng sáng lập Tennis Channel. Bellamy chia sẻ ông đã ấp ủ dự án này suốt 30 năm, từ những ngày làm huấn luyện viên và trăn trở về việc thiếu hụt sân tập cũng như sự khắc nghiệt của môn quần vợt truyền thống đối với cơ thể người chơi. Việc TYPTI hứa hẹn sẽ bùng nổ bởi sẽ chiều lòng được những người chơi xem Pickleball là "nhẹ nhàng" nhưng chưa chạm được vào Tennis.

TYPTI chỉ vừa ra mắt được 2 tháng

3 "vũ khí" chiến lược giúp TYPTI vượt mặt đối thủ

Dù sử dụng mặt sân có kích thước tương đương Pickleball, TYPTI sở hữu 3 cải tiến cốt lõi giúp thay đổi hoàn toàn trải nghiệm thi đấu:

1. Bảo vệ cột sống với độ nảy "thần thánh": Thay vì bóng nhựa đục lỗ, TYPTI sử dụng bóng bọt xốp có rãnh dẫn khí. Điểm khác biệt nằm ở quỹ đạo, trong khi bóng Pickleball nảy ở góc 13 độ, bóng TYPTI nảy tới 43 độ (cao hơn 300%). Điều này giúp người chơi không phải cúi thấp người liên tục, giảm thiểu tối đa áp lực lên lưng và đầu gối, một "cứu cánh" cho những người chơi trung niên.

TYPTI sử dụng bóng xốp

2. Tiếng ồn được triệt tiêu bằng vợt lưới kỹ thuật: TYPTI sử dụng vợt carbon 22 inch có đan dây giống tennis thay vì mặt phẳng đặc. Cải tiến này không chỉ cho phép thực hiện những cú "rip" bóng tạo độ xoáy cực đại mà còn loại bỏ tiếng "bộp bộp" chói tai, vấn đề gây nhức nhối tại nhiều khu dân cư có sân tập.

Vợt gần giống với vợt Tennis

3. Luật phá bỏ mọi giới hạn: Đây là sáng tạo mang tính đột phá nhất, nếu bóng đập lưới bên mình và nảy lại, người chơi có thể dùng bất kỳ bộ phận cơ thể nào (tay, chân, ngực...) để cứu bóng và tiếp tục loạt đánh. Luật chơi này mang lại tính giải trí cực cao và sự linh hoạt chưa từng có trong các môn thể thao dùng vợt.

Luật chơi khá đơn giản và giải trí

Chi phí nhập môn: Phân khúc dễ tiếp cận

Dù được định vị ở phân khúc cao cấp hơn nhờ công nghệ thiết bị, TYPTI vẫn giữ mức chi phí hợp lý để cạnh tranh thị phần. Mẫu vợt chủ lực OLO da Vinci khung carbon có giá dao động từ 150 - 200 USD (khoảng 3,8 - 5 triệu đồng). Một điểm cộng về kinh tế là người chơi có thể đan lại lưới khi mòn thay vì phải thay mới hoàn toàn như vợt Pickleball.

Phụ kiện đi kèm là quả bóng bọt xốp có giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/quả. Với đặc tính bền bỉ của vật liệu foam, bóng TYPTI khó bị nứt vỡ, giúp tiết kiệm chi phí vận hành về lâu dài.

TYPTI chính thức đổ bộ TP.HCM

Sức nóng của TYPTI đã nhanh chóng lan tỏa đến Việt Nam. Mới đây, đã có những người chơi bắt đầu thử sức với bộ môn này. Đối với những người đam mê cảm giác bóng, thích đổ mồ hôi nhưng ngại tiếng ồn và đau lưng, TYPTI chính là câu trả lời hoàn hảo nhất trong năm 2026.