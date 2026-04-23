Cả TikTok xôn xao vì Hoàng Đức

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng được một phen xôn xao khi "team qua đường" tóm dính khoảnh khắc tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức xuất hiện thân thiết bên một cô gái lạ tại trung tâm thương mại. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi thoải mái đi mua sắm và dành cho nhau nhiều cử chỉ tương tác gần gũi, vượt mức bạn bè.

Nhanh chóng sau đó, danh tính của "bóng hồng" này đã được các thám tử mạng tìm ra. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng mối lương duyên này bắt nguồn từ sự "mai mối" của vợ một cầu thủ nổi tiếng trong đội tuyển. Dù cả hai đều chọn cách im lặng và chỉ chia sẻ hình ảnh công việc trên trang cá nhân, nhưng người hâm mộ ngầm hiểu đây là bến đỗ mới của nam cầu thủ sinh năm 1998 sau khi chia tay mối tình lâu năm GH.

Tuy nhiên, khi người hâm mộ còn đang chờ đợi một thông báo chính thức thì mới đây, mạng xã hội TikTok lại rộ lên tin đồn cặp đôi đã âm thầm chia tay. Hàng loạt video đặt nghi vấn về việc Hoàng Đức và K.A "đường ai nấy đi" đã thu hút lượng tương tác lớn, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Đáng nói hơn, trên các thanh công cụ tìm kiếm, cụm từ "Hoàng Đức và K.A chia tay" hay "Hoàng Đức và bạn gái mới" liên tục lọt top từ khóa thịnh hành. Việc xuất hiện từ khóa về "người mới" khiến dân tình đặt ra giả thuyết, phải chăng chàng tiền vệ tài hoa của đội tuyển Việt Nam đã sớm tìm được hạnh phúc mới sau khi kết thúc mối quan hệ cô nàng bán hàng online KA.

Sự kín tiếng của người trong cuộc

Trước những đồn đoán bủa vây, phía Nguyễn Hoàng Đức vẫn giữ thái độ im lặng đặc trưng. Từ trước đến nay, tiền vệ quê Hải Phòng vốn nổi tiếng là người kín kẽ, hiếm khi lên tiếng giải thích về các tin đồn tình cảm cá nhân. Hiện tại, thông tin về việc chia tay cũng như danh tính bạn gái mới vẫn chỉ dừng lại ở mức nghi vấn từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ đang chờ đợi những động thái rõ ràng hơn từ phía nam cầu thủ.