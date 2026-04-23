Điểm danh dàn tên gọi cực chất, nghe thôi đã thấy uy lực vô cùng của U17 Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng bằng hành trình vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam còn bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội vì một lý do cực “khó đỡ”: dàn cầu thủ sở hữu những cái tên nghe hào hùng, mạnh mẽ như… bước ra từ phim kiếm hiệp.

Lướt qua danh sách đội hình, nhiều người không khỏi bật cười vì độ “ngầu lòi” của loạt cái tên như Chu Bá Huấn, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương, Triệu Đình Vỹ hay Chu Ngọc Nguyễn Lực. Chỉ cần ghép lại thôi cũng đủ tưởng tượng ra một dàn anh hào đầy sức mạnh tụ họp, chứ không phải đội bóng trẻ.

Chưa hết, đội hình này còn có những cái tên khiến dân mạng “đứng hình mất 5 giây” như Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Tạ Đình Phong hay Lê Trọng Đại Nhân. Nghe qua vừa quen quen vừa lạ lạ, nhưng lại cực kỳ ấn tượng, đảm bảo ai xem một lần là nhớ luôn.

Đội hình U17 Việt Nam sở hữu nhiều cái tên nghe thôi đã thấy "mạnh vô cùng" (Ảnh: VFF)

Tất nhiên, U17 Việt Nam không chỉ “gây sốt vì tên hay”. Những cái tên đậm chất kiếm hiệp này còn chính là trụ cột trên sân. Trong cách vận hành chiến thuật, bộ ba Quý Vương - Nguyễn Lực - Đại Nhân đang đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa và hàng công.

Ở trận bán kết gặp U17 Australia, chính Đại Nhân là người mang về quả phạt đền giúp đội gỡ hòa. Dù cú sút 11m ban đầu không thành công, Mạnh Cường đã kịp thời băng vào đánh đầu bồi, gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ. Hiệp 2, Nguyễn Lực lên tiếng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 từ một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản. Một màn lội ngược dòng vừa kịch tính vừa cho thấy bản lĩnh của dàn cầu thủ trẻ.

Dù vẫn còn một vài cái tên như Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam hay Đình Phong chủ yếu vào sân từ ghế dự bị và cần thêm thời gian để thể hiện, nhưng rõ ràng lứa U17 hiện tại đang tạo được dấu ấn theo cách rất riêng.

Từ việc khiến dân mạng “cười xỉu vì tên”, cho đến việc chơi bóng đầy tự tin trên sân, U17 Việt Nam đang chứng minh: không chỉ có “chất kiếm hiệp” trên danh sách đăng ký, mà còn có cả thực lực để viết tiếp câu chuyện của mình.