U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland lập kỷ lục với 15 trận bất bại, chạy đà cho giấc mơ World Cup 2026

Tính đến sau trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland cùng U17 Việt Nam đã xác lập một cột mốc lịch sử với 15 trận liên tiếp bất bại , trong đó có 9 chiến thắng và 6 trận hòa.

Đáng chú ý hơn cả là sự cân bằng tuyệt vời giữa công và thủ. Các cầu thủ trẻ đã dội cơn mưa 52 bàn thắng vào lưới đối phương, trong khi hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ khoa học khi chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 bàn .

U17 Việt Nam đã có phong độ tốt dưới thời HLV Roland (Ảnh: Sóng Nghệ)

Chiến thắng trước đương kim vô địch

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước đương kim vô địch U17 Australia vào tối ngày 22/4 được giới chuyên môn ví như một trận "địa chấn". Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến trên sân Gelora Delta, đó là một thắng lợi hoàn toàn dựa trên thực lực.

Dù bị dẫn bàn trước, U17 Việt Nam vẫn duy trì được sự điềm tĩnh, vận hành lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và tận dụng triệt để các sai lầm của đối thủ. Sự chững chạc này là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản và triết lý bóng đá mà HLV Roland chỉ đạo vào các học trò trong suốt 2 năm qua.

U17 Việt Nam hướng đến trận chung kết Đông Nam Á và xa hơn là VCK U17 châu Á

Hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2026

Thành công tại giải Đông Nam Á chỉ là bước đệm cho một mục tiêu lớn hơn là tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Dù đang sở hữu những con số thống kê "trong mơ", nhưng cần thẳng thắn thừa nhận rằng khoảng cách giữa bóng đá trẻ Đông Nam Á và đỉnh cao Châu Á vẫn là một hố ngăn cách lớn. Trong quá khứ, Việt Nam từng có hai lần lọt vào tới tứ kết giải U17 Châu Á. Điều đó chứng tỏ chúng ta có tiềm năng, nhưng để duy trì sự ổn định ở ngưỡng cửa này lại là câu chuyện khác.

Chiến thắng trước Australia hay kỷ lục bất bại là những viên gạch đầu tiên, vững chắc để xây dựng niềm tin. Tuy nhiên, để giấc mơ World Cup không chỉ dừng lại ở mức "cú chạy đà", HLV Cristiano Roland và các học trò cần giữ được đôi chân trên mặt đất và hướng đến trận chung kết U17 Đông Nam Á gặp Malayisa.

Theo tính toán, nếu duy trì được điểm rơi phong độ và tiến vào đến tứ kết tại VCK U17 châu Á vào tháng 5/2026, thầy trò HLV Roland sẽ chính thức ghi danh tại U17 Wolrd Cup 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11.