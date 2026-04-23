Nữ VĐV 3 môn phối hợp tử nạn khi đang thi đấu

Ngày 20/4 (giờ địa phương), giải đấu sức bền khắc nghiệt Ironman Texas đã ghi nhận một thảm kịch khi nữ vận động viên Mara Flavia Araujo mất tích trong phần thi bơi mở màn dài 2,4 dặm (khoảng 3,9km).

Ngay sau khi nhận được thông tin về một vận động viên chìm xuống nước, lực lượng cứu hộ bao gồm các đội thợ lặn thuộc Sở Cứu hỏa khu vực Woodlands đã lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Do tầm nhìn dưới nước tại hồ gần như bằng không, lực lượng chức năng đã phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tìm thấy thi thể của Araujo ở độ sâu khoảng 3 mét, gần khu vực Công viên Northshore.

Nữ VĐV Brazil qua đời

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường mô tả lại khoảnh khắc hỗn loạn khi nhiều vận động viên đang thi đấu liên tục chỉ tay xuống vị trí Araujo vừa chìm. Theo nguồn tin từ người thân, Mara Flavia Araujo đã có dấu hiệu sức khỏe không ổn định trong những ngày trước giải đấu. Ông Luis Taveira, bạn của nạn nhân, tiết lộ cô bị ốm và thể trạng không tốt trước khi lên đường sang Mỹ. Dù gia đình và bạn bè đã khuyên dừng thi đấu để đảm bảo an toàn, Araujo vẫn khẳng định mình ổn và quyết tâm tham gia cuộc đua.

Mara Flavia Araujo không chỉ là một vận động viên ba môn phối hợp dày dạn kinh nghiệm với thành tích hoàn thành ít nhất 9 giải Ironman kể từ năm 2018, mà còn là một người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hơn 60.000 người theo dõi. Cô từng hai lần giành suất dự hệ thống Ironman 70.3 và gần đây nhất đã giành vị trí thứ ba tại giải Brasília Triathlon.

Ngay sau sự việc, Ban tổ chức Ironman Texas đã phát đi thông báo chính thức, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Hiện tại, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Montgomery vẫn đang phối hợp điều tra để làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của nữ vận động viên 38 tuổi này.