50 cầu thủ bóng đá và một ngôi sao F1 có “liên đới” đến đường dây mại dâm cao cấp, cảnh sát đã bắt giữ nhiều người

Một vụ bê bối gây rúng động làng thể thao châu Âu vừa bị phanh phui khi khoảng 50 cầu thủ bóng đá cùng một tay đua Formula 1 được cho là có liên quan đến một đường dây mại dâm cao cấp.

Theo truyền thông Italia, lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một mạng lưới bị cáo buộc tổ chức mại dâm quy mô lớn, chuyên phục vụ giới khách hàng giàu có, trong đó có các ngôi sao thể thao. Nguồn tin từ La Gazzetta dello Sport cho biết khoảng 50 cầu thủ đang thi đấu tại Serie A bị nhắc đến như khách hàng, bao gồm cả những người thuộc các CLB lớn như AC Milan và Inter Milan.

Đáng chú ý, cuộc điều tra còn đề cập đến một trường hợp phụ nữ mang thai, được cho là có liên quan đến mối quan hệ với một trong những khách hàng của đường dây.

Đường dây hoạt động tinh vi, núp bóng công ty sự kiện

Hiện tại, 4 người đã bị quản thúc tại gia với cáo buộc môi giới mại dâm và rửa tiền. Nhóm này được cho là đứng sau việc tổ chức các dịch vụ “giải trí cao cấp”, đồng thời thu lợi bất chính từ hoạt động này.

Theo điều tra, mạng lưới này vận hành dưới vỏ bọc một công ty tổ chức sự kiện tại khu vực Milan. Trong nhiều năm, họ đứng ra tổ chức các bữa tiệc tại hộp đêm, kết hợp tuyển chọn phụ nữ - để phục vụ khách.

Các “gói dịch vụ” được thiết kế theo kiểu trọn gói, trị giá lên tới hàng nghìn euro, bao gồm ăn tối tại nhà hàng sang trọng, nghỉ dưỡng tại khách sạn cao cấp và có “bạn đồng hành”.

Hé lộ chi tiết gây sốc về sao F1 giấu tên

Dù vụ việc gây chấn động dư luận, nhưng hiện tại các khách hàng - bao gồm cầu thủ và tay đua F1 - không nằm trong diện bị điều tra, và danh tính cụ thể vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, một đoạn ghi âm bị rò rỉ đã khiến dư luận chú ý. Nội dung cho thấy một người nói: “Tôi có một người bạn là tay đua Formula 1 và anh ấy muốn một ‘bạn gái trả phí’. Chúng ta có thể tìm cho anh ấy không?”.

Người còn lại đáp: “Tôi sẽ gửi cho anh ấy một cô người Brazil".

Các ngôi sao Serie A bị cuốn vào mạng lưới này

Thu giữ hơn 1,2 triệu euro, lộ thêm chi tiết nhạy cảm

Trong quá trình triệt phá, cảnh sát đã khám xét nhiều địa điểm và thu giữ hơn 1,2 triệu euro - số tiền bị nghi là thu lợi từ hoạt động phi pháp.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết khí nitrous oxide (còn gọi là “khí cười”) được sử dụng như một chất giải trí trong các buổi tiệc liên quan.

Dù chưa có bất kỳ cái tên cụ thể nào bị nêu ra, vụ việc vẫn đang khiến làng bóng đá Ý và giới thể thao quốc tế chấn động. Với quy mô và mức độ liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng, đây được xem là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất thời gian gần đây.