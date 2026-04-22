"Siêu đám cưới" kép tháng 6: Văn Thanh, Xuân Trường cùng cưới chị đẹp hơn tuổi, dàn sao U23 Thường Châu đổ bộ!

Tháng 6 tới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến một "cú đúp" tin vui khi hai ngôi sao Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường tổ chức lễ cưới chỉ cách nhau 1 ngày.

"Cơn lốc" thiệp hồng giữa mùa hè

Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng nhận được thông tin xác nhận về ngày vui của hai nam thần sân cỏ. Theo tìm hiểu 2 cầu thủ tổ chức đại tiệc sát nút nhau. Cụ thể, hậu vệ Vũ Văn Thanh dự kiến sẽ mở màn chuỗi sự kiện bằng đám cưới vào ngày 20/06/2026. Ngay sau đó, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng dự kiến sẽ chính thức dắt tay bà xã tiến vào lễ đường vào ngày 21/06/2026. Việc hai đám cưới diễn ra liên tiếp đang khiến các fan hâm mộ phấn khích, đồng thời cũng đặt ra một "bài toán" chạy show đầy thú vị cho dàn khách mời chung của cả hai.

Văn Thanh, Xuân Trường cùng cưới vào tháng 6 (Ảnh: FBNV)

Văn Thanh và "chị đẹp" phòng gym

Sau lễ dạm ngõ, Văn Thanh sinh năm 1996 đã sẵn sàng cho ngày trọng đại nhất cuộc đời mình vào ngày 20/06. "Nửa kia" của anh là Trần Bích Hạnh sinh năm 1993– hot girl đình đám trong làng gym. Cặp đôi được đánh giá là "trai tài gái sắc" khi Văn Thanh là hậu vệ hàng đầu Việt Nam, còn Bích Hạnh kiếm tiền cực giỏi trong lĩnh vực làm đẹp.

Văn Thanh và Bích Hạnh dạm ngõ từ tháng 2/2026 (Ảnh: FBNV)

Xuân Trường và Nhuệ Giang

Khác với sự sôi nổi của Văn Thanh, Lương Xuân Trường sinh năm 1995 chọn ngày 21/06 để tổ chức đám cưới như một lời khẳng định cho tình yêu bền chặt xuyên thập kỷ với Nhuệ Giang sinh năm 1993. Dù đã có với nhau bé Little Daisy vô cùng kháu khỉnh và tổ chức lễ ăn hỏi từ 5 năm trước, nhưng vì lịch thi đấu dày đặc và các dự án cá nhân, phải đến mùa hè năm nay, Xuân Trường mới có thể trao cho Nhuệ Giang một hôn lễ chính thức. Bà xã của nam tiền vệ hiện là Giám đốc vận hành tại IRC – trung tâm phục hồi chấn thương do anh đồng sáng lập. Sự thấu hiểu và đồng hành của Nhuệ Giang từ thuở Xuân Trường mới bắt đầu sự nghiệp chính là nền móng vững chắc cho tổ ấm của họ.

Xuân Trường ăn hỏi từ tháng 4/2021 (Ảnh: FBNV)

Dàn khách mời "khủng" và cuộc hội ngộ lịch sử

Với sức ảnh hưởng của hai chú rể, giới truyền thông dự báo về một màn đổ bộ "siêu khổng lồ" của dàn sao bóng đá như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh...

Đây không chỉ là dịp để chúc mừng hạnh phúc cho hai người đồng đội, mà còn là cơ hội hiếm hoi để dàn siêu sao U23 Việt Nam dự U23 châu Á ở Thường Châu năm 2018 cùng xuất hiện chung trong một khung hình với gia đình nhỏ của riêng mình. Ngoài giới cầu thủ, đám cưới còn hứa hẹn có sự góp mặt của các huấn luyện viên tên tuổi cùng dàn sao showbiz là bạn thân cô dâu, chú rể.

Dàn sao bóng đá hội ngộ (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho hai đám cưới này đang được giữ kín để đảm bảo sự riêng tư, nhưng sức nóng đã sớm lan tỏa khắp các diễn đàn mạng xã hội. Tháng 6, khi V.League khép lại, làng bóng đá không còn chứng kiến bàn thắng trên sân cỏ nhưng sẽ là "cú đúp" bàn thắng trên lễ đường của Văn Thanh và Xuân Trường.