Bị con trai cả Brooklyn công khai chỉ trích, Victoria Beckham lên truyền hình vẫn một mực bảo vệ con

Sau loạt ồn ào gia đình gây xôn xao suốt thời gian qua, Victoria Beckham vừa có màn xuất hiện hiếm hoi trên truyền hình, lần đầu lên tiếng về một năm “đầy thử thách” - đặc biệt là giữa tâm điểm mâu thuẫn với con trai cả Brooklyn Beckham.

Xuất hiện trên chương trình Today, Victoria được hỏi thẳng về quãng thời gian sóng gió mà gia đình cô đang trải qua. Dù không nhắc trực tiếp đến Brooklyn, nhưng câu trả lời của cô vẫn khiến dân tình “nghe là hiểu”.

Victoria Beckham lần đầu lên truyền hình chia sẻ về 1 năm khó khăn khi xảy ra xung đột với vợ chồng con cả Brooklyn - Nicola (Ảnh: IGNV)

Khi được hỏi làm sao để vượt qua giai đoạn khó khăn, bà Becks chia sẻ: “Bạn biết đấy, tôi và David rất gắn bó và chúng tôi có những người tuyệt vời xung quanh. Chúng tôi thân thiết với bố mẹ tôi và bố mẹ của David. Chúng tôi luôn ủng hộ nhau trong mọi việc. Chúng tôi yêu các con rất nhiều và luôn tập trung vào việc bảo vệ các con. Nhưng chúng tôi cũng cười rất nhiều. David Beckham thực sự rất hài hước...”

Không vòng vo, Victoria tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt với chồng là David Beckham: “Chúng tôi hỗ trợ nhau trong mọi việc mình làm. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành, và đó là điều khiến tôi cảm thấy rất may mắn. Chúng tôi thực sự lớn lên cùng nhau, luôn ủng hộ nhau. Cả hai đều có những ước mơ lớn, đều rất tham vọng và luôn đứng sau nhau. Tôi muốn anh ấy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và anh ấy cũng mong điều đó cho tôi...”

Bà Becks lên sóng truyền hình trải lòng về gia đình giữa drama với con cả (Ảnh: IGNV)

Drama gia đình chưa hạ nhiệt: Brooklyn “cạch mặt” bố mẹ, vẫn im lặng giữa bão

Động thái lên sóng của Victoria diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa gia đình Beckham và Brooklyn vẫn đang cực kỳ căng thẳng. Trước đó, Brooklyn từng đăng “tâm thư” gây sốc, tuyên bố không có ý định làm hòa và cáo buộc bố mẹ đã “kiểm soát anh trong phần lớn cuộc đời”.

Đáng chú ý, đúng lúc cuộc phỏng vấn của mẹ phát sóng, Brooklyn lại đăng ảnh vui vẻ bên thú cưng trên Instagram, tiếp tục phớt lờ mọi drama.

Cậu cả Brooklyn phớt lờ mẹ ruột, thậm chí còn đăng bài 6 trang nói xấu gia đình, "bóc phốt" Victoria (Ảnh: IGNV)

Victoria nói thẳng về cách làm mẹ: Vẫn một mực bảo vệ con

Không né tránh hoàn toàn câu chuyện, Victoria vẫn giữ quan điểm rõ ràng về vai trò làm mẹ: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi luôn yêu các con rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Chúng tôi đã ở trong ánh đèn công chúng hơn 30 năm, và tất cả những gì chúng tôi làm là cố gắng bảo vệ và yêu thương các con. Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói về chuyện này...”

Trước đó không lâu, cô cũng gây chú ý khi nói về con gái út Harper: “Con bé rất ngọt ngào, tốt bụng, chăm chỉ và cũng cư xử rất đúng mực - điều mà tôi nghĩ là rất quan trọng...”

Victoria một mực bảo vệ các con bất chấp drama gia đình (Ảnh: IGNV)

Phát ngôn này được cho là động thái “ẩn ý” sau khi Brooklyn từng gây tranh cãi khi tiết lộ mẹ mình đã nhảy “không phù hợp” với anh trong đám cưới năm 2022 với Nicola Peltz.

Khi được hỏi liệu có hối hận vì đưa gia đình vào ánh đèn công chúng, Victoria chia sẻ với The Wall Street Journal: “Tôi không nghĩ đó là cảm giác tội lỗi, nhưng bố mẹ tôi đã phải thích nghi rất nhiều khi đột nhiên có paparazzi đứng trước nhà. Chúng tôi thực sự đã đưa cả gia đình vào hành trình này cùng mình...”

Giữa drama vẫn giữ vững sự nghiệp

Dù liên tục vướng ồn ào, Victoria khẳng định công việc kinh doanh không bị ảnh hưởng. Giữa lúc gia đình vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, cách Victoria chọn trả lời khéo léo, không chỉ trích trực diện nhưng vẫn khẳng định sẽ “luôn bảo vệ các con” đang khiến netizen bàn tán rôm rả. Và rõ ràng, drama nhà Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.